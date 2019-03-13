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Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve halka çağrı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra:"Muhalefetten veya toplumdan hükümete katılmak isteyen herkese çağrıda bulunuyoruz"

13 Mart 2019 Çarşamba 20:40
Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve halka çağrı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından önceki gün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Ramtan Lamamra göreve başladı.

Dışişleri Bakanlığı'nda görevi devralmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Lamamra, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın Cezayir diplomasisine önem verdiğini söyledi.

Lamamra, "Biz, ulusal ordu ve güvenlik kurumları gibi ülkeye hizmet etmekle yükümlüyüz. Hepimizin dikkatli ve uyanık olması, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın direktiflerine uyması gereken bir aşamadan geçiyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Lamamra, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada ise muhalefetin ya da halk hareketinden temsilcilerin hükümete katılımıyla ilgili bir sorun olmadığını belirtti.

Bununla ilgili şu aşamada bir müzakere yapılmadığını aktaran Lamamra, "Muhalefetten veya toplumdan hükümete katılmak isteyen herkese çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Parlamentonun feshedilmesinin uzak olduğunu söyleyen Lamamra, devlet kurumlarının, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılana kadar çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.

Lamamra, ülkede 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise mücbir sebep nedeniyle ertelendiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, önceki gün yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti. Buteflika, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığına ise 2013-2017 yıllarında da Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Ramtan Lamamra'yı atamıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:40
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