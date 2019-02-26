0553 313 94 23

Cezayirli öğrenciler Buteflika'yı protesto etti

Üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto için gösteri yaptı

26 Şubat 2019 Salı 15:18
Cezayirli öğrenciler Buteflika'yı protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etti.

Bir süredir Buteflika'nın adaylığına karşı gösterilere sahne olan Cezayir'de öğrenciler de protestocu kitlesine katıldı.

Sosyal paylaşım sitelerindeki çağrılar üzerine başkent Cezayir'deki Cezayir Üniversitesi'nin ana kampüsü ve çeşitli fakültelerinde toplanan öğrenciler, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı için aday olmasını protesto etti.

"Beşinci döneme hayır", şeklinde slogan atan eylemciler, gösterilerin barışçıl olduğunu vurguladı.

Tizi Vuzu, Becaye, Setif, Buira, Bumerdas, Vahran, Edrar, Tipaza, Konstantin, Batna ve Misila kentlerindeki üniversiteler de benzer görüntülere sahne oldu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:18
  1. Cezayir
  2. Gösteri
  3. protesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    1. Batman’da 3 gaspçı yakalandı
    2. Afyonkarahisar’da son bir yılda 40..
    3. ABD'ye açık tehdit! "Bu hedefleri 5 dk..
    4. Bahçeli: "Çalışmalarımız daha da..
    5. Gaün’lü öğrencilerden cennet mekan..
    6. Talk Talk'un solisti Mark Hollis öldü
    7. ABD'nin arkasına sığınan YPG'den..
    8. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    9. Edremit Kızılay’dan Başkan Kamil..
    10. Madak: “Bozcaada’ya müjdelerimiz var”
    11. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    12. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut..
    13. "Seçimlere ayrı girilen yerlerde..
    14. CHP MYK toplantısı
    15. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
    16. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
    17. Adliye personeli kan bağışında bulundu
    18. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
    19. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
    20. Erdemli Belediyesi bahara hazır
    21. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
    22. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
    23. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
    24. Benzine indirim geldi
    25. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
    26. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
    27. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
    28. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
    29. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    30. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı