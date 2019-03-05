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Cezayirli öğrenciler Buteflika'nın adaylığını protesto ediyor

Üniversite öğrencilerinin ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlediği eylemlerde, "Cumhurbaşkanı gidene kadar eğitim-öğretim yok", "Buteflika lütfen artık git" sloganları atıldı

05 Mart 2019 Salı 16:51
Cezayirli öğrenciler Buteflika'nın adaylığını protesto ediyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de üniversite öğrencileri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto için gösteriler düzenledi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen eylemlerde, "Cumhurbaşkanı gidene kadar eğitim-öğretim yok", "Buteflika lütfen artık git" sloganları atıldı.

Başkent Cezayir'deki üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrenci, meydanlara yürüdü. Eylemlere öğrenciler dışında vatandaşlardan da katılım gösterenler oldu.

Başkentteki bazı üniversitelerde öğrenciler derslere girmedi. Gösterilerde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Eylemler sebebiyle başkentin merkezindeki metronun bazı durakları geçici olarak kapatıldı.

"El-Haber" gazetesinin haberine göre, ülkenin doğusundaki Tebse ilinde üniversite öğrencilerinin gösterilerine öğretim görevlileri de katıldı.

Cicel ve Setif kentlerinde gerçekleştirilen öğrenci eylemlerinde ise valilik binalarına yüründü.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Burteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:51
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. Gösteri

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