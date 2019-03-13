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Cezayirli gençlere "kendi geleceğinizi kendiniz çizin" çağrısı

Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembolü Cemile Buhayrad:"Devrim gömleği altına gizlenen iş birlikçilerin, sizin kurtuluş hareketinizi elinizden almalarına, mücadelenizin asaletini bozmalarına ve zaferinizi çalmalarına izin vermeyin"

13 Mart 2019 Çarşamba 23:34
Cezayirli gençlere "kendi geleceğinizi kendiniz çizin" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden 84 yaşındaki Cemile Buhayrad, gençlere, kendi geleceklerini kendileri çizmesi çağrısında bulundu.

Buhayrad, Fransızca yayımlanan El-Vatan gazetesinde yer alan mektubunda, "Devrim gömleği altına gizlenen iş birlikçilerin, sizin kurtuluş hareketinizi elinizden almalarına, mücadelenizin asaletini bozmalarına ve zaferinizi çalmalarına izin vermeyin." ifadesini kullandı.

Birkaç haftalık barışçıl gösterilerin ardından gençlik hareketinin yol ayrımına geldiğini ifade eden Buhayrad, gençlerin, "kaos bataklığına girmemek ve devrimleri kaybetmemek" için temkinli olmaları ve uyanık kalmalarının zorunlu olduğunu vurguladı.

Buhayrad, gençlere "kendi geleceğinizi kendiniz çizin" çağrısı yaptı.

Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembolleri arasında Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yönetimine muhalif tutum sergileyen çok az kişiden biri olarak tanınan Buhayrad, Buteflika'nın 2014'te 4. dönem adaylığına da karşı çıkmıştı.

Buhayrad, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için 1 ve 8 Mart'ta düzenlenen gösterilere katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, önceki gün yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve seçimlerin ertelendiğini duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

- Cemile Buhayrad kimdir?

Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden Cemile Buhayrad, 1935 yılında Cezayir'de yedi erkek çocuklu orta-sınıf bir ailenin tek kız çocuğu olarak doğdu.

Cezayirli bir baba ve Tunuslu bir annenin çocuğu olarak yetişen Buhayrad'ın çocukluk ve gençlik yıllarında ülkesi Cezayir, Fransa işgali altında bulunuyordu.

Fransa'nın Cezayir üzerindeki baskısını şiddetlendirdiği bir dönemde Fransız okulunda eğitim görmekte olan Buhayrad, eylemci olarak Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin öğrenci kollarına katıldı.

Fransız askerleriyle Nisan 1957'de girdiği bir çatışma sonucu yaralanan Buhayrad, çıkarıldığı Fransız mahkemesince "terörist" olmakla suçlandı ve tartışmalı bir mahkeme sonucunda idam cezasına mahkum edildi. O dönemde Fransa, Cezayirli direnişçileri Orta Çağ'dan kalma bir yöntem olan giyotin ile idam ediyordu.

Buhayrad, cezaevinde kaldığı 5 yıllık süreçte birçok özgürlük yanlısının giyotinle infaz edilişine tanıklık etti.

Fransız mahkemesinin aldığı idam kararına karşı Buhayrad'ın avukatı Jacques Verges dünya çapında bir kampanya başlattı ve infazı durdurmayı başardı.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasıyla 1962'de serbest bırakılan Buhayrad, ülkesinde bir kahraman gibi karşılandı ve Afrika direnişinin simgesi haline geldi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:34
  1. Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembolü Cemile Buhayrad
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