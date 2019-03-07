Cezayirli gazeteciler medyaya uygulanan devlet baskısını protesto etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de gazeteciler Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterileri yayınlayan medya kuruluşlarına uygulanan devlet baskısını protesto etti.

Başkent Cezayir'deki Basın Özgürlüğü Meydanı'nda düzenlenen gösteriye bazı özel ve kamu yayıncılığında çalışan onlarca basın mensubu katıldı.

Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı düzenlenen gösterilere yayınlarında yer vermelerinin ardından devlet kurumlarının reklam vermeyi kestiği özel "Şuruk" ile "Bilad" medya gruplarının yanında olduklarını ifade eden göstericiler, "Basına uygulanan kısıtlamaları kaldırın", "Basın özgürlüğü olmayan reformlar anlamsız" gibi medyaya yönelik sansür ve baskıları kınayan pankartlar taşıdı, sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan gazeteci Abdusselam Sekiye, Cezayirli gazetecilerin barışçıl gösterilere katılımının, ülkede birkaç haftadır yaygın şekilde devam eden halk hareketinin bir uzantısı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cezayir yönetiminin 2011'de başlattığı bir dizi siyasi reform paketinin içinde basın özgürlüğünün de bulunduğunu hatırlatan Sekiye, söz konusu reformlara göre devletin medya üzerindeki elini çekmesi gerektiğini ifade etti.

Cezayirli gazeteciler, geçen perşembe günü de Buteflika karşıtı gösterilere uygulanan devlet sansürü ve basın mensuplarına yönelik baskıları protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.