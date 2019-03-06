0553 313 94 23

Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı grev kararı

06 Mart 2019 Çarşamba 18:59
Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı grev kararı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de avukatlar Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için greve gidecek.

Cezayirli Avukatlar Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sendika, gelecek pazartesi gününden itibaren 4 gün boyunca ülke genelinde yargı organlarındaki tüm adli işlemlerde grev kararı aldı. Davacıların haklarını koruma hedefiyle daha önce kararlaştırılan duruşmalar grev kararından muaf tutulacak." ifadeleri kullanıldı.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığı karşısında yürütülen barış yanlısı halk hareketinin desteklendiği açıklamada, ayrıca avukatların, gelecek pazartesi gününden itibaren anayasaya saygı talebiyle mahkeme binaları önünde cübbeleriyle gösteri düzenlemesi kararı alındığı kaydedildi.

Sendika, Buteflika'nın adaylığının, anayasa ve yasalara göre sağlık durumundaki yetersizliğe rağmen kabul edilmesinin sorumluluğunun Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğunu savundu.

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini isteyen sendika, adil bir seçim düzenlenmesi için tam yürütme yetkisine sahip tarafsız bir uzlaşı hükümeti tarafından denetlenen ve bir yılı geçmeyecek bir geçiş dönemi oluşturulmasını talep etti.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:59
  1. Avukat
  2. Buteflika
  3. Cezayir
  4. grev

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Nifak tohumları sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz"
    1. "Nifak tohumları sokmaya çalışanlara..
    2. "Artık insanlara sandıklara gidip oy..
    3. 70 yaşındaki atlet Ali Demirhan’dan..
    4. İbrahim Üzülmez yeniden Beştepe'de
    5. Iğdır’da silahlı kavga: 6 yaralı
    6. 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı..
    7. Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi..
    8. Ümraniye’de sokak ortasında silahlı..
    9. Bakan Kurum: “Bu şehirler CHP..
    10. Bilecik’te tır otomobile çarptı: 2..
    11. Beşiktaş’ta çakan şimşekler gökyüzünü..
    12. Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Büyükşehir..
    14. Fren yerine gaza basan kadın sürücü..
    15. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan..
    16. Üsküdar'ın yağmur suyu sorununa..
    17. Venezuela'dan Almanya'ya soğuk duş: 48..
    18. Damadının tabancayla vurduğu kadın..
    19. Galatasaray, dayanıklılık çalışması..
    20. Üsküdar’daki sel baskınlarını..
    21. Jülide Sarıeroğlu: 31 Mart'ı el..
    22. Şubatta ABD'ye yasa dışı göçmen..
    23. "Önümüzde uzun bir maraton var"
    24. İmamoğlu, Kasımpaşa’da esnaf ve..
    25. Bursa AFAD’dan arama kurtarma..
    26. Denizli’de Millet İttifakı mitingi
    27. Tunus'ta seçim tarihleri belli oldu
    28. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge..
    29. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
    30. "Taraftarımızın önünde bu maçı..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'