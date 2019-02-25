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Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı gösteri

Başkent Cezayir'de onlarca avukat Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın nisan ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olmasını protesto etti

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
Cezayirli avukatlardan Buteflika karşıtı gösteri

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de onlarca avukat Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in merkezinde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto eden sloganlar attı, "Özgürlüğe saygı", "5. döneme hayır" ve "Anayasaya saygı" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'nın yaklaşan seçimlere ilişkin mecliste konuşma yaptığı saatlerde düzenlenmesi dikkati çekti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
  1. Buteflika
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  3. Gösteri

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