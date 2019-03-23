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Cezayirli avukatlar Buteflika'yı protesto etti

Cezayirli avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasına karşı gösteri düzenledi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:07
Cezayirli avukatlar Buteflika'yı protesto etti

Cezayirli avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin uzatılmasına karşı gösteri düzenledi.

Cezayirli Avukatlar Sendikası'nın çağrısı üzerine başkent Cezayir'de bir araya gelen binlerce avukat, Merkez Postane Meydanı'nda Buteflika'yı protesto etti.

Yüksek Anayasa Konseyi genel merkezine doğru yürümek isteyen göstericiler, güvenlik güçleri tarafından engellendi. Buteflika'nın görevden ayrılmasını isteyen göstericiler, rejimin değişmesi yönünde sloganlar attı.

Eylemciler, Yüksek Anayasa Konseyinden de yükümlülüğünü üstlenerek Buteflika'nın görev süresinin hukuksuz şekilde uzatılması karşısında adım atmasını talep etti.

Cezayir'in çeşitli kentlerinden gelerek toplanan avukatlar, ellerinde "köklü değişim", "halkın sesini savunma" yazılı dövizler taşıdı.

- Buteflika karşıtı gösteriler sürüyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden olmuştu.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:07
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