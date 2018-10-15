Cezayirli araştırmacıdan sert BAE ve Suud açıklaması: Ne güçleri yeter ne de paraları!

Al Jazeera Center for Studies (El-Cezire Araştırma Merkezi) araştırmacısı Haoues Taguia, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’ın bölgedeki hırslarının altının boş olduğunu belirterek bölgeye yönelik planlarını gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.

“Bölgeyi 2 bin askerle mi yönetecekler?”

“Bilinen bir kuraldır: Hırslarınız ve gücünüz birbirini dengelemeli... Yani bugün Amerika bölgeden çekilse Suud ve BAE burada yönetim kurabilecek mi? En başta kara kuvvetleri yok. Yani bölgede hegemonya kurmak istiyorsanız önce gücünüzü gösterebileceğiniz bir kara kuvvetleriniz olması lazım. Şu an Suudi Arabistan, Yemen'de savaşıyor” diyen Haoues Taguia, Timeturk’ten Fahrettin Dede’ye yaptığı açıklamada; “Sadece 2 bin askerini sahaya sürdü. Ve bu 2 bin kişi sadece sınır bölgesinde... Cemal Abdünnasır on binlerce askerle Yemen'i kontrol altına almayı başaramadı. Yani 2 bin askerle mi bütün bir bölgeyi yöneteceksiniz? Eritre ve Sudan askerleriyle savaşıyorsunuz. Mısır ve Pakistan reddetti. BAE, güneydeki kuvvetlere dayanıyor ki bunlar Suudi Arabistan ile birlikte çatışan askerlerle çarpışıyor. Yani bu şekilde mi İran'a karşı koyacaksınız. Kasım Süleymani, sahaya çıkıyor, İran adına çarpışıyor. Suudi Arabistan'ın bir Süleymani'si yok. Bir de malî güç! Bugün Suudi Arabistan bütçesi açık veriyor. Suudi Arabistan bugün borçlanıyor. Ülkenin yüzde 20'si fakirlik sınırının altında. Suudi Arabistan ve BAE'nin hırsları var ama herkesin hırsları var. İstediğini yap!” dedi.

“ABD-Suud meselesi haline geldi”

İstanbul’daki Suudi Arabistan konsolosluğunda ‘kaybedilen’ Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı hakkında da konuşan Taguia, “Türkiye bu dosyada çok zekice davrandı. Erdoğan çok zeki bir adam. Erdoğan, bu dosyayı Türkiye-Suudi Arabistan sorunu olmaktan çıkararak bütün dünyanın sorunu haline getirdi. Kaşıkçı dosyasında bütün yaşananlar dünya kamuoyuna Amerikan gazetelerinden paylaşıldı. Bu durumda Amerikan Kongresi toplandı ve Trump'a baskı uyguluyor. Ve dava bugün Amerika Birleşik Devletleri-Suudi Arabistan meselesi haline geldi” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Ne Türk Dışişleri Bakanı, Suudi Dışişleri Bakanı'nı aradı ne de Erdoğan, Muhammed bin Selman'ı aradı. Ama Trump, kendisi Suudi yetkililerle görüştüğünü açıkladı. Bugün Amerikalılar, Suudi Arabistan'ı arıyorlar. Yüzü aşkın Kongre üyesi Trump'a mektup yazarak Suud için harekete geçmesini istedi. Demokratlar, Amerikan halkına ‘İnsanları kaçıran, öldüren, suikastlar düzenleyen Suud rejimi bu Trump'ın dostları’ diyor. ‘Övündüğün arkadaşların bu suçlular mı?’ diyor demokratlar.”

“İlk dalga başarısız ama...”

2011 yılında başlayan Arap Baharı devrimlerinin başarısızlığı hakkında da konuşan Haoues Taguia, Arap devrimlerinin başarısız olmadığını “ilk dalga başarısızlığın” sözkonusu olduğunu ancak devrimlerin henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Taguia, şunları kaydetti:

“Tunus'ta durum iyi. Bazı sorunlar yaşanıyor ancak kurumlar oluşuyor. Seçimler var, kurumlar var. Tabii bazı ülkelerde sorun var; Mısır'da, Yemen'de, Suriye'de... Ama bu, devrimlerin ilk dalgasıdır. Son dalga değil. Devrimleri ortaya çıkaran sorunlar ortadan kalkmadı ki, devrimlerin başarısızlığından bahsedelim. Suistimal, yönetici tekeli, baskı, yolsuzluklar, rüşvet çarkı; aynı şekilde devam ediyor. Neden devrimlerin sona erdiğinden bahsedelim ki? Fransa'da bu nasıl oldu? Aynı şekilde oldu. Fransa'da şu an 5'inci Cumhuriyet var. 4 Cumhuriyet yıkılmış. Türkiye üzerinden konuşalım. Kaç defa darbe oldu? Ama şu anda demokratik bir ülkede yaşıyor vatandaşlar Türkiye'de... Devrimse; başarılı oldu.”