"Cezayir'le arabulucular vasıtasıyla diyalog olumlu sonuç vermedi"

RABAT (AA) - KHALİD MEJDOUB - Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Cezayir'le bölgesel mekanizmalar ve arabulucular vasıtasıyla diyaloğun olumlu bir sonuç vermediğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Halfi, "Cezayir'le bölgesel mekanizmalar ve arabulucular vasıtasıyla diyaloğun olumlu sonuç vermediğini" aktardı.

Fas Kralı 6. Muhammed'in 3 hafta önce Cezayir'le anlaşmazlıkları aşmak için başlattığı girişimi hatırlatan Halfi, söz konusu girişimin Cezayir ve Fas arasındaki mevcut sorunlar konusunda görüş alışverişi yapılması ve diyalog için iki ülke arasında ortak siyasi mekanizma oluşturulmasını öngördüğünü dile getirdi. Halfi, bunun aynı zamanda Cezayir'in de önerisi olduğunu belirtti.

Halfi, bu çağrıya Cezayir'den resmi cevap gelmemesinin teessüfle karşılandığına değinerek, dışişleri bakanının 26 Kasım'da Cezayir'den açıkça resmi yanıt talep ettiğini kaydetti.

- Arap Mağrip Birliği toplantısı

Hükümet Sözcüsü Halfi, Cezayir'in halihazırda etkin olmayan Arap Mağrip Birliğinin dışişleri bakanlarına yaptığı toplantı çağrısına ilkesel olarak bir itirazları olmadığını ifade etti.

Cenevre'deki Fas ve Polisario Cephesi arasındaki görüşmelere değinen Halfi, konunun doğrudan müzakereyle ilgili olmadığını ve Fas'ın bu konudaki tutumunun kesin olduğunu belirtti.

Halfi, "Batı Sahra konusunda Fas egemenliğindeki özerk yönetim dışında bir çözüm yok" şeklinde konuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, geçen ay başında, Cezayir ile ilişkilerin normalleştirilmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ortak komite kurulması ve sınır kapılarının açılması çağrısında bulunmuştu. Cezayir ise bu çağrıya karşılık vermemişti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığınca 22 Kasım'da yapılan açıklamada, Arap Mağrip Birliği Genel Sekreteri Tayyip el-Bekkuş'tan birliğin ve yapılarının canlandırılması amacıyla üye ülkelerin dışişleri bakanları düzeyinde toplantı düzenlenmesi talebinde bulunulduğu aktarılmıştı.



- Batı Sahra sorunu



Fas'ın, 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında gerginlik başladı.



Polisario Cephesi, 1991 yılında BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler yapılsa da henüz başarıya ulaşamadı.



Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini belirlemek için referandum yapılmasını istiyor.



Batı Sahra'dan on binlerce sığınmacıyı topraklarında barındıran Cezayir de referandum önerisine destek veriyor.



