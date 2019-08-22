Cezayir'in eski Adalet Bakanı tutuklu yargılanacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Yüksek Mahkemesi, eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminin önde gelen isimlerinden eski Adalet Bakanı Et-Tayyib Levh'in yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi. Cezayir resmi televizyonunun haberine göre, eski Adalet Bakanı yolsuzluk suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Yüksek Mahkeme, birkaç saat süren duruşmanın ardından Levh'in tutuklu yargılanmasına hükmetti. - Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Cezayir'de son zamanlarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı. Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

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