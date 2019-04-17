Cezayir'in en zengin iş adamı ifade verdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Jandarma, ülkenin en zengin iş adamı Issad Rebrab'ı ifadeye çağırdı.

Rebrab, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu sabah başkent Cezayir'deki Bab Cedid'de yer alan karakola gittiğini ve şirketi Cevital grubun çalışmaları ve karşılaştığı sıkıntılar konusunda ifade verdiğini belirtti.

Issad Rebrab, Cevital grubun Cezayir halkı gibi rejimin ve ekonomi çetesinin kurbanı olduğunu savundu.

Cezayir'in Echorouk News kanalında yer alan haberde de Issad Rebrab'ın jandarma soruşturma ekibi tarafından şirketinin 90'lı yıllardan bu yana yaptığı anlaşmalar ve projelerle ilgili sorgulandığı aktarıldı.

Cezayir'deki en büyük özel şirket olan Cevital sanayi grubunun sahibi milyarder iş adamı Rebrab, Afrika'nın en zengin isimleri arasında yer alıyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün yargıya yaptığı çağrıda Abdulaziz Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu, güvenlik ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı Cezayir kamuoyuna yansımış yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.