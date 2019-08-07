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Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi halk hareketi temsilcilerini dinledi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:11
Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi halk hareketi temsilcilerini dinledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi, gösterilere öncülük eden çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 30 temsilciyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Ulusal Diyalog Komitesi Üyesi Abdulvehhab bin Celul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'in çeşitli kentlerinden halk hareketi temsilcisi olarak gelen gençlerle yapılan görüşmenin, birkaç saat sürdüğünü ifade etti.

Gençlerin en çok üzerinde durduğu noktanın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeterli ve açık güvencelerle en kısa sürede gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Bin Celul, "Temsilciler, Başbakan Nureddin Bedevi ile 48 valinin görevlerinden ayrılmasının verilecek güvencelerin başında geldiğini bize iletti." dedi.

Bin Celul, en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağımsız bir komite kurulmasını, bu komitenin seçimleri takip etmesi, gözlemci olması ve sonuçları açıklamasını şart koşan gençlerin, "gösteriler sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması, başkentin girişlerinde güvenlik kontrollerinin hafifletilmesi ve aktivistlere hükümetin medya organlarında alan açılması yönündeki taleplerini de ilettiğini" dile getirdi.

Ulusal Diyalog Komitesinin, söz konusu görüşmeye dair detaylı bilgiyi yarın basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

- Ne olmuştu?

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.

Ülkede ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti. Komite daha sonra eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi daha komiteye katılmaya çağırmıştı.

Diyalog Komitesi Koordinatörlerinden Yunus Kerim, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ve yönetim tarafından kabul edilen talepleri şu şekilde sıralamıştı:

Halk hareketi sırasında tüm gözaltına alınanların serbest bırakılması, barışçıl yürüyüşlerin doğasına güvenlik güçlerince saygı duyulması, göstericilere yönelik her türlü şiddetin durdurulması, gösterilerdeki güvenlik önlemlerinin hafifletilmesi, gösteri günlerinde başkentin bütün girişlerinin açılması ve medyada tüm kesimlere karşı kısıtlamaların kaldırılması.

Ancak Cumhurbaşkanının talepleri kabul ettiği açıklamasına rağmen ülkede nüfuz sahibi ordudan, Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, "Seçimler, diyaloğun yürütülmesi gereken ana konusudur. Diyaloğu kutluyor ve dayatma derecesine ulaşan ön şart yönteminden uzak durularak başarılı bir sonuçla taçlandırılmasını umuyoruz." demişti.

Bunun üzerine komite üyelerinden İsmail el-Elmas, taleplerine hükümetten olumlu dönüş olmadığı gerekçesiyle komite üyeliğinden istifa etmişti. Elmas'tan bir gün sonra komite üyelerinden İzzeddin bin İsa da "herhangi bir gerekçe belirtmeden" komite üyeliğinden ayrılan ikinci isim olmuştu.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:11
  1. Cezayir
  2. Ulusal Diyalog Komitesi

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