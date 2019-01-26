0553 313 94 23

Cezayir'deki "Sosyalist Güçler Cephesi" cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edecek

26 Ocak 2019 Cumartesi 00:03
Cezayir'deki "Sosyalist Güçler Cephesi" cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edecek

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en eski muhalif siyasi parti Sosyalist Güçler Cephesi (FFS), 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini boykot edeceğini açıkladı.

FFS tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Özgür ve adil demokratik bir seçim için şartların yetersizliği nedeniyle" 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin boykot edileceği belirtildi.

Partinin bir aday belirlemeyeceği gibi hiçbir adayı da desteklemeyeceği ifade edilen açıklamada, "sonuçları gerçek katılım oranını yansıtmayan cumhurbaşkanlığı seçimlerini" vatandaşların da geniş çaplı ve barışçıl bir yolla boykot etmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyalist Güçler Cephesi, Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini ilk boykot eden parti oldu.

Hüseyin Ayet Ahmed öncülüğünde 1963'te kurulan FFS ülkedeki en eski partiler arasında yer alıyor. Halk Meclisi'ndeki 462 sandalyeden 14'üne sahip FFS'nin Millet Meclisi'nde de 2 üyesi bulunuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzalamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:03
  1. boykot
  2. Cezayir
  3. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  4. Sosyalist Güçler Cephesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Cezayir'deki "Sosyalist Güçler..
    3. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    4. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Ocak 2019
    5. GÜNCELLEME - Yollar kapanınca..
    6. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    7. Mısır'da binlerce adi mahkuma af
    8. Türkiye "isim anlaşması"nı..
    9. Brezilya'da maden atık barajı çöktü
    10. Durak harici duran otobüs kazaya neden..
    11. Fransa'da mahkemeden biber gazı..
    12. BM'den Suudi Arabistan ve Hindistan'a..
    13. "Venezuela'nın egemenliğine kasteden..
    14. Maçın ardından
    15. Tüfekle oynayan çocuğun sonu kötü oldu
    16. İzmir'de deprem! Birçok ilçede..
    17. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Fas'ta
    18. Akıncı ile görüşen Çavuşoğlu açıkladı:..
    19. İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
    20. Mustafa Kemal istismarını böyle..
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Darbeciden şaka gibi açıklama! "Maduro'yu bir şartla affederim..."
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    Maduro'nun üzerine leş kargası gibi üşüştüler!
    ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri ardı ardına geliyor
    ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri ardı ardına geliyor