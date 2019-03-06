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Cezayir'deki sol parti Buteflika'nın adaylığına tepki için meclisten vekillerini çekti

- Sosyalist Güçler Cephesi Partisi, Buteflika'nın adaylığına karşı halk ayaklanmasını desteklemek amacıyla milletvekillerini parlamentodan çektiğini açıkladı

06 Mart 2019 Çarşamba 22:09
Cezayir'deki sol parti Buteflika'nın adaylığına tepki için meclisten vekillerini çekti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en eski muhalif parti Sosyalist Güçler Cephesi Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto için vekillerini meclisten çekti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketini desteklemek amacıyla meclisteki Sosyalist Güçler Cephesi milletvekillerinin çekildiği belirtildi.

Açıklamada, toplumdaki tüm güçlere sokaklardaki barışçıl hareketi destekleme çağrısında bulunuldu.

Parlamentonun her iki kanadında toplam 18 milletvekiline sahip, sol ideolojideki Sosyalist Güçler Cephesi Partisi, 1963'te Hüseyin Ayet Ahmed tarafından gizli bir örgüt olarak kuruldu. Parti, ülkenin 1989'da çok partili döneme geçmesiyle resmi statü kazandı.

Parti resmi statü kazanmasının ardından, rejimin karşısında yer almayı tercih etmiş ve rejimin yıkılması gerektiğini savunmuştu.

Ülkedeki son siyasi gelişmeler çerçevesinde, Sosyalist Güçler Cephesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Marttan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.



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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:09
  1. Cezayir
  2. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  3. Sosyalist Güçler Cephesi

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