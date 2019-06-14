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Cezayir'deki gösterilerde "yolsuzluk yargılamaları" vurgusu

- Cezayir'de dört aydır aralıksız biçimde gerçekleştirilen protestolarda, bu hafta "yolsuzluklardan hesap sorulmasına" destek mesajı ön plana çıktı

14 Haziran 2019 Cuma 17:41
Cezayir'deki gösterilerde "yolsuzluk yargılamaları" vurgusu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 17. haftasına giren kitlesel halk protestolarında, bu hafta son dönemde hız kazanan yolsuzluk soruşturmalarına destek mesajı öne çıktı.

Abdulaziz Buteflika'yı nisan ayında istifaya sürükleyen kitlesel halk protestolarının bu hafta 17'ncisi gerçekleştirildi.

Cezayir'deki gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası'nın bulunduğu meydana gelen binlerce Cezayirli, ülkelerinin bayraklarının yanı sıra yönetimden taleplerini dile getiren afiş, döviz ve pankartlar taşıdı.

Protestocuların mesajlarında, ülkelerinde köklü reformun yanı sıra görevleri sırasında yolsuzluğa bulaşmış Buteflika döneminin yetkililerinden sonuna kadar hesap sorulması talebi öne çıktı.

Eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'in yanı sıra bazı bakanların tutuklanarak gönderildiği Hiraş Cezaevi'ne gönderme yapan göstericiler, "Devlet lojmanlarından, Hiraş Cezaevi'ne" yazılı pankart açtı.

Gösterilerde taşınan bir dövizde "(Yolsuzluğa bulaşmışlar) Hapisleri siz yaptınız ve siz buralarda hesap vereceksiniz" ifadesi dikkati çekti.

Protestocular, Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetini sloganlarıyla istifaya çağırdı.

Öte yandan, başkent merkezindeki binaların birçoğunda da yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin destek mesajı asıldığı görüldü.

Bununla birlikte güvenlik güçleri, Postane Meydanı çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, başkentin girişindeki belirli bölgelerde kontrol noktaları kurdu.

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayir'de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Bu hafta içinde eski Başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'in yanı sıra bazı bakan ve iş adamları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cezayir'de Buteflika sonrası için 4 Temmuz'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri aday çıkmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:41
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