Cezayir'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri

CEZAYİR (AA) - Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için şartların oluşturulması hedefiyle "bağımsız şahsiyetler"den oluşan gruba, ulusal diyaloğu yönetmeleri çağrısında bulundu.

Ülke bağımsızlığının 57. yılı dolayısıyla resmi televizyon kanalında halka hitap eden Cumhurbaşkanı bin Salih, "bağımsız şahsiyetler"den oluşan bir gruba, ülkede diyalog çalışmalarını yürütmelerini teklif etti.

Söz konusu kişilerin kimler olduğu konusunda açıklama yapmayan Bin Salih, vatansever ve güvenilir olduğunu söylediği kişilerin, bu diyalog sürecinde tam özgür olacakları ve şeffaflık içinde çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Bin Salih, bu diyaloğun tek hedefinin, mümkün olan en kısa süre içinde seçimlerin yapılması olduğunu vurgulayarak, ordu ve devlet kurumlarından uzak kişilerden seçilen isimlerin güçlü bir manevi otoriteye, siyasi, mesleki ve tarihi bir meşruiyete sahip olduklarını kaydetti.

Ulusal diyaloğun en önemli sonuçlarından birinin; seçim çalışmasını düzenleme, gözlemleme ve tüm aşamalarını yürütme görevi verilecek heyetin oluşturulması olacağını söyleyen geçici cumhurbaşkanı, ulusal diyalogda, aralarında ordu dahil olmak üzere devletin hiçbir kurumunun taraf olmayacağını vurguladı.

- Adaylar başvurularını tamamlamadı

Ülkede 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylık başvurularının tamamlanması için verilen süre 26 Mayıs'ta dolmuş ancak başvuru yapan 77 kişiden biri bile başvurularını tamamlamamıştı.

Anayasa'ya göre işleyen seçim takvimi uyarınca cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağının açıklanmasına karşı sivil toplum ve muhalefetten boykot çağrıları yükselmişti.

Seçimlerin ertelendiği ülkede, yaklaşık 3 aydır her hafta aralıksız gösterilerine devam eden Cezayirliler, Anayasa'ya göre geçiş dönemini yürüten devletin zirvesindeki isimleri "Buteflika döneminin temsilcileri" olarak nitelendirerek seçimlere bu geçici yönetimle gidilmesini reddetmişti.



Cezayir'de ordu ve yönetimden seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi çağrısı gelirken, sivil toplum ve muhalefet, bir geçiş döneminin ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi yönünde fikir beyan ediyor.

