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Cezayir'deki Buteflika karşıtı grev genişliyor

11 Mart 2019 Pazartesi 20:20
Cezayir'deki Buteflika karşıtı grev genişliyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı dün başlayan grev dalgası büyürken, başkentin çeşitli bölgelerinde öğrenciler protesto eylemlerine devam ediyor.

Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı düzenlenen protesto faaliyetleri kapsamında Cezayir'in doğusundaki Jijel eyaletinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi tarafından yönetilen Djen Djen Limanı işçileri greve başladı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, rıhtımda toplanan işçilerin, Cezayir bayrağı ile Buteflika'nın adaylığına tepki gösteren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı. Grev nedeniyle limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin tamamı durdu.

Aynı vilayete bağlı Mila kentinde yer alan Katarlı bir şirketin ortak olduğu Bellera Fabrikası işçileri de greve gitti. Fabrikada sadece yabancı uyruklu işçiler çalışmaya ara vermedi.

Ülkenin doğu sahilinde yer alan Annaba kentinde ülkenin en büyük demir-çelik fabrikası El-Hicar, Buteflika aleyhindeki grev sebebiyle üretimin tamamen durduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen En-Nehar televizyon kanalının haberine göre, Tunus sınırına yakın Tebessa ilinden gelen demir ham maddesinin demir yolu işçilerinin başlattığı grev nedeniyle kente ulaşmadı ve fabrikada üretim bu nedenle durdu.

- Öğrenci gösterileri devam ediyor

Öte yandan başkent Cezayir'de çok sayıda lise öğrencisi, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için Merkez Postane Meydanı'nda bir araya geldi.

Başkentin doğusundaki Bab ez-Zuvvar bölgesinde lise öğrencilerinin düzenlediği gösteriye, Ed-Derek adı verilen jandarma güçleri müdahale etti, protestocuların ilerlediği yolu kapattı.

Ayrıca başkentin batı banliyösündeki Ayn Beniyan ve Zeralda ile kentin doğu banliyösündeki Burc el-Bahri ve Dergane'de öğrenciler Buteflika'nın adaylığını protesto etti.

Sosyal paylaşım platformlarında yayılan grev çağrısının ardından dün başkent Cezayir'in de aralarında bulunduğu pek çok kentteki dükkanlar, toplu taşıma araçları ve okullarda kısmi greve gidilmişti. Cezayir banliyö treninin doğu, batı ve güney hatlarında da seferler yapılmazken Cezayir, Bicaye ve Annabe Limanlarının işçileri de greve katılanlar arasında yer almıştı.

Cezayir Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı dün, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için üniversitelerde daha önce 21 Mart-5 Nisan olarak belirlenen bahar tatilinin 10 Mart- 4 Nisan'a çekilmesine, yaz tatilinin de 4 Temmuz yerine 11 Temmuz'a ertelenmesine karar verildiğini açıklamıştı.

- Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu.

İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesinin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor.

Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını çekme hakkı verilmiyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:20
  1. Cezayir
  2. fabrika
  3. grev
  4. liman

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