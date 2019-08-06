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Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan iki eski bakan tutuklu yargılanacak

- Cezayir Yüksek Mahkemesi, eski Çalışma Bakanı Muhammed el-Gazi ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti

06 Ağustos 2019 Salı 13:28
Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan iki eski bakan tutuklu yargılanacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Yüksek Mahkemesinin, eski Çalışma Bakanı Muhammed el-Gazi ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Abdulgani Zalan'ın tutuklu yargılanmasına karar verdiği bildirildi.

Cezayir devlet televizyonu, Cezayir Yüksek Mahkemesinin dün görülen duruşmada, eski Çalışma Bakanı Gazi ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Zalan'ın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanmasına hükmettiğini duyurdu.

Bakanların, görevi suistimal etmek ve haksız kazanç elde etmekle suçlandığı belirtildi.

Gazi, 2014-2017 yılları arasında bakanlık görevinde bulunmuştu. Ülkede 2017 yılından eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifa ettiği 2 Nisan 2019'a kadar Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüten Zalan ise Buteflika'nın seçim kampanyasını yönetmişti.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'de son zamanlarda, Buteflika döneminde adı birçok iddiaya karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermiş, iki eski başbakanın da aralarında bulunduğu üst düzey siyasetçiler ve iş adamları tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları baş döndürücü hızda seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:28
  1. Abdülgani Zalan
  2. Cezayir
  3. Muhammed Gazi
  4. Yolsuzluk

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