Cezayir'de yolsuzlukla suçlanan eski Kültür Bakanı Fransa'ya kaçtı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Kültür Bakanı Halide Tumi (61) Fransa'ya kaçtı.

Cezayir resmi ajansının Tilimsan Başsavcısına dayandırdığı habere göre, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde 2002-2014 yıllarında Kültür Bakanı olarak görev yapan Tumi, hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının ardından Fransa'ya kaçtı.

Haberde "2011'de Tilimsan İslam Kültürü Başkenti organizasyonunda kullanılan dev çadır alımında faturalarda usulsüzlük ve çadırın kaybolması" nedeniyle açılan soruşturma kapsamında ifade vermesi beklenen Tumi'nin Fransa'ya gittiğinin tespit edildiği belirtildi.

Tumi'nin Fransa'ya nasıl ve ne zaman gittiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Cezayir basınında çıkan haberlerde söz konusu çadırın 200 milyon dinar ( 2011 döviz kuruna göre yaklaşık 2 milyon 200 bin dolar) değerinde olduğu yazılmış ve bunun üzerine birkaç hafta önce Tilimsan Başsavcılığı 2011'deki bu olay hakkında soruşturma başlatmıştı.



