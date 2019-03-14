Cezayir'de yeni hükümet bir hafta içinde kurulacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, yeni hükümetin bir hafta içinde kurulacağını, hemen ardından da Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın çağrısını yaptığı ulusal diyalog konferansı hazırlıklarına başlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Buteflika tarafından hafta başında başbakan olarak atanan Bedevi, başkentte Dışişleri Bakanı Ramatan Lamamra ile düzenlediği basın toplantısında, yeni hükümetin bu hafta sonu veya gelecek hafta başında kurulacağını söyledi.

Eski Başbakan Ahmed Uyahya'dan görevi teslim almasının ardından ilk kez basının karşısına çıkan Bedevi, liyakat sahibi isimlerden oluşacak yeni hükümetin kurulması için istişare sürecinde olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin halkın talebi üzerine ertelendiğini söyleyen Bedevi, hükümetin, istisnasız tüm vatandaşlarıyla ilgilenmeye hazır olduğunu kaydetti.

- Hükümetin kurulmasının ardından diyalog konferansı hazırlıkları başlayacak

Hükümetin kurulmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Buteflika'nın çağrısını yaptığı ulusal diyalog konferansı hazırlıklarına başlanacağını aktaran Cezayir Başbakanı, "Geçiş döneminin kolaylıkla ve sükûnet içinde atlatılması için tüm siyasi partileri diyaloğa çağırıyoruz." dedi.

Bedevi, kurulacak hükümetin, gençlerin temsil edilmesini sağlayan kapsamlı ve bütünleştirici bir vizyona sahip, ulusal diyalog konferansı için dayanak niteliğinde kısa süreli bir hükümet olacağını kaydetti.

Hükümetin, gençlerin önerilerini ve mesajlarını dinlediğine ve bu önerilerin gelecekte hükümetin çalışmalarına rehberlik edeceğine işaret eden Bedevi, tüm siyasi müttefikleri Buteflika'nın belirlediği yol haritasıyla ilgili diyaloğa davet etti.

Muhalefetin ve bazı hukukçuların, Buteflika'nın seçimleri erteleme ve görev süresini uzatma kararının yasal olmadığı yönündeki eleştirilere cevap vermekten kaçınan Bedevi, mevcut durumdan çıkış için bir yol belirleme adına diyalog konferansının düzenleneceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Ramatan Lamamra da "Muhalefetin, hükümetin aldığı kararları reddetmesi, bizim herkesi ikna etmemiz için daha fazla çalışmamızı gerekli kılıyor." dedi.

Muhalefete seslenen Lamamra, "Cezayir ve gündeme alınması gereken sorunlar, bu tarihi görevi tek başına yerine getirebileceğini iddia eden birtakım gruplardan daha büyük." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.



- Nureddin Bedevi kimdir?



Başkent Cezayir'de 22 Aralık 1959'da dünyaya gelen Nureddin Bedevi, Cezayir Milli İdare Akademisi'nden mezun oldu.

Çeşitli mali ve ve idari görevlerde bulunan Bedevi, Sidi Belabbas, Burc Bu Ariric, Satif ve Konstantin vilayetlerinde valilik yaptı.

Bedevi, 2015 yılından itibaren Abdülmelik Selal, Abdulmecid Tebbun ve Ahmed Uyahya'nın başbakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.



Uyahya'nın Ağustos 2017'de Başbakan olmasının ardından Bedevi, yerel medyada "adı konulmayan asıl Başbakan" şeklinde nitelendiriliyor, ülke içi ziyaretlerde Buteflika'nın temsilcisi olarak görülüyor ve "Başbakan" gibi karşılanıyordu.



