Cezayir’de yağış şiddeti sele döndü: 2 kişi öldü

Cezayir Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Konstantin şehrinde etkili olan şiddetli yağış sonucu oluşan selde 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan Sivil Savunma Kurumu, birçok evin su altında kaldığı ve arabaların sel suları tarafından sürüklendiğini açıkladı.

Ayrıca şiddetli yağış ve rüzgar şehirde elektrik kesintisine ve ağaçların yerinden çıkmasına sebep oldu. Arama ve kurtarma ekipleri yetkilileri, onlarca insanı sel ve rüzgardan kurtardıklarını açıkladı.

Bir hafta önce şiddetli yağışlar yüzünden Tebessa şehrinde 50 araba zarar görmüş ve 1 çocuk hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Cezayir’in meteorolojik gözlemcisi Salı günü ülkenin doğusundaki bazı şehirlerde şiddetli yağış hakkında uyarılarda bulundu.