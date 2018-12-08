Cezayir'de Türk dizileri tutkuyla izleniyor

CEZAYİR (AA) - Arap ülkelerinde son yıllarda büyük popülarite kazanan Türk dizileri Cezayir'de tutkuyla izleniyor.

Bir dönem Meksika, Brezilya ve Mısır dizilerinin rüzgarına kapılan Cezayirliler, şimdi de Türk dizileriyle ekran başına kilitleniyor.

Deli Yürek, Gümüş, Kaybolan Yıllar, Kurtlar Vadisi, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımları geçmişte tutkuyla izleyen Cezayir halkı, Türk dizisi sevdasını sürdürüyor.

Halihazırda Cezayir'deki pek çok kanalda Diriliş Ertuğrul, Küçük Gelin, Çukur, Filinta, Kara Sevda, Sen Anlat Karadeniz, Söz ve Adını Feriha Koydum gibi diziler yayınlanıyor.

Bunların yanı sıra Kadir İnanır'ın başrol oynadığı 2004 yapımı Bütün Çocuklarım dizisi gibi günlük yayınlanan bazı diziler de bulunuyor.

Cezayir'de çeşitli dil ve lehçelerde ekrana gelen Türk dizileri, Fasih Arapçanın yanı sıra Cezayir, Suriye, Mısır, Lübnan lehçeleriyle izleyiciyle buluşuyor. Bunların yanında dublaj ve alt yazılı olarak da yayınlanan diziler beğeniyle izleniyor.

Türk dizilerinin bu kadar sevilmesinin sebebinin ise yapımın kalitesinden ve senaryolardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kültür sanat araştırmacısı ve yazar Faysal Metavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dizilerinin son yıllarda Meksika, Brezilya, Mısır ve Suriye dizilerini geride bıraktığını, yüksek kaliteli yapımlar olduğu için Cezayirlilerin ilgisini çektiğini belirtti.

Müzik, ışık, dekor, efektler ve oyuncu kadrosu gibi birçok olumlu faktörün Türk dizilerin izlenmesine büyük katkı sağladığını söyleyen Metavi, senaryonun da bu noktada son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Metavi, Türk dizilerinde senaryonun çok beğenildiğini, tüm bunların Cezayir seyircisini ekran başına çektiğini ifade etti.

Kültür sanat muhabiri İlyas Nuceymi, dizilerin genelde insanların dinlenmesini ve iyi vakit geçirmesini sağladığını, bu kapsamda Türk dizilerinin güzel ve ilgi çekici olduğunu, senaryoların daha çok kalplere hitap ettiğini belirtti.

Türk dizilerinde Arap ve Cezayir yapımlarında ele alınmayan senaryolar olduğunu anlatan Nuceymi, genelde kadın erkek eşitliği gibi olguların yer aldığını söyleyerek, daha çok kadınlar tarafından izlendiğini, ama erkeklerin de oranının az olmadığını aktardı.

Nuceymi, Türk dizilerinin kaliteli, doyurucu ve güzel eserler üretmek için yüksek maliyetli olduğunu, iyi bir bütçe ve güzel senaryoya modern teknolojik tekniklerin de eşlik etmesiyle güzel işler ortaya çıktığına işaret etti.