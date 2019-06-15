0553 313 94 23

Cezayir'de sendika ve dernekler krizden çıkmak için yol haritası sundu

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:36
Cezayir'de sendika ve dernekler krizden çıkmak için yol haritası sundu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de 96 dernek ve sendika, ülkedeki mevcut siyasi krizden çıkabilmek için bir yol haritası sundu.

Cezayir'deki 76 dernek ve 20 sendika tarafından "Siyasi Krizden Çıkmak İçin Sivil Toplum Güçleri Girişimi" adı altında krizden çıkabilmek için yol haritasının belirlendiği ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Girişim, altı aydan bir yıla kadar bir süre zarfında seçim sürecine girebilmek için denetimi yapacak ulusal bir şahsiyet veya başkanlık heyetinin kurulmasını içeriyor." ifadelerine yer verildi.

Seçimi ve sonuçlarının izlenmesi, denetlenmesi ve ilanı için bağımsız bir organın oluşturulmasının gerektiği ifade edilen açıklamada, geçiş sürecinde işleyişin devamı için ulusal yeterlilik hükümetinin oluşturulması önerildi.

Cezayir'deki durumu değerlendirmek üzere siyasi, sivil toplum kuruluşları, ulusal şahsiyetler ve halk hareketi aktivistlerinden oluşan kapsamlı bir ulusal diyalog kapısının açılması tavsiyesinde bulunulan açıklamada, ulusal diyaloğun da düzenlenecek ulusal bir konferansla taçlandırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yolsuzluk ve despotluk sistemini sona erdirecek ve güvenilir kurumların oluşumunu sağlayacak demokratik geçişin hızlandırılması talep edildi.

Son olarak açıklamada, Cezayir'deki tüm aktörlere ve STK'lere bu girişimin kabul görmesi ve başarıya ulaşması için destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih daha önce "Cezayir'i her şeyin üstünde tutan ciddi ve gerçekçi bir diyalog inşa edebiliriz. Ülkenin yaşadığı krizden çıkışın tek yolu samimi diyalogdur." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın yoğun halk protestoları ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa ettiği Cezayir'de, geçiş dönemine ilişkin tıkanıklık devam ediyor.

Cezayir'de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermişti.

Bu hafta içinde eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'in yanı sıra bazı bakan ve iş adamları tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ülkede Buteflika sonrası için 4 Temmuz'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri aday çıkmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 20:36
  1. Cezayir
  2. sendika - dernek
  3. Yol Haritası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Moody's'in not indirim kararı) Bu not indiriminin, siyasi olmasının yanında Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır."
    1. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    2. GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağanak
    3. Dünya Güreş Birliği Başkanı Lalovic..
    4. 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp..
    5. Vali Yazıcı’dan Babalar günü mesajı
    6. Katrancı Mehmet yağlı güreşlerinde..
    7. Cezayir'de sendika ve dernekler..
    8. FKÖ ve Hamas'tan Bahreyn çalıştayını..
    9. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    10. İdlib’de molozlar altında kalan..
    11. Boluspor Kulübü Başkanı Çarıkcı, güven..
    12. Sağanak yağışla gelen sel, otomobili..
    13. GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin..
    14. Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
    15. Dünyayı sarsan gelişme: ABD 16..
    16. İki grup birbirine girdi: 4 yaralı
    17. Otomobil ile hafif ticari araç..
    18. Osmaniye'de zincirleme trafik kazası:..
    19. TGF Federasyon Kupası’nda şampiyonluk..
    20. Tekirdağ’da trafik kazası: 18 yaralı
    21. Cinayet şüphelisi 5 şahıs tutuklandı
    22. Habur Çayı’na düşen çocuğu kurtarmak..
    23. Ankara ve Kırıkkale için kuvvetli..
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. Nenad Lalovic İstanbul’da
    26. Tekirdağ'da hafif ticari araçla..
    27. Tataristan'da "Kutsal Bolgar Toplantısı"
    28. Domuz sürüsü şehre indi, korkan..
    29. Emekli Hakim Nusret Çiçek af konusunu..
    30. Çağla Büyükakçay, İspanya’da finale..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu