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Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika, seçimlerin ertelediğini açıkladı

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelediği duyurdu.

11 Mart 2019 Pazartesi 20:49
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika, seçimlerin ertelediğini açıkladı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 20:49
  1. Cezayir
  2. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
  3. buteflika
  4. Abdulaziz Buteflika

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