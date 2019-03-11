Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika, seçimlerin ertelediğini açıkladı
Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelediği duyurdu.
11 Mart 2019 Pazartesi 20:49
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.
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