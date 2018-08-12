0553 313 94 23

Cezayir'de seçim protestosu! Cumhurbaşkanını istemiyorlar

Cezayir'de dört dönemdir cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdulaziz Buteflika'nın yeni dönemde tekrardan aday olacağı iddiaları sonrası ülkede protestolar başladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 19:07
Cezayir'de seçim protestosu! Cumhurbaşkanını istemiyorlar

Cezayir emniyet güçleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın beşinci defa bu görev için aday olmaması amacıyla gösteri yapan ve aralarında parti başkanlarının da olduğu bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Muhalif "Yeni Nesil" Partisinin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, başkent Cezayir'deki Şehitler Meydanı'nda yapılan gösteri sırasında Parti Başkanı Ceylali Süfyan ile bazı aktivistlerin gözaltına alınarak emniyet merkezine götürüldüğü duyuruldu. 

"Değişim ve Yükseliş için Birlik Partisi" Başkanı Zubeyde Asul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteride kendisinin ve diğer bazı parti başkanları ile aktivistlerin gözaltına alındığını söyledi.

Buteflika'nın beşinci defa cumhurbaşkanı olmaması için eylem yaptıklarını belirten Asul, emniyet güçlerinin daha sonra gözaltına alınanların tümünü serbest bıraktığını aktardı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları tartışmaları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, Nisan 2019'da yapılması beklenen seçimlerde olası adaylığı kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların bir kez daha aday olması çağrılarına karşılık tutumunu henüz açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesi çağrısı yapıyor. 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 19:07
  1. Cezayir
  2. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro'dan şaşırtan 'ABD' kararı!
    1. Maduro'dan şaşırtan 'ABD' kararı!
    2. Sabotajcı Trump'a büyük şok!..
    3. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    4. ABD ile Kanada arasında sınır krizi!
    5. Büyükşehir müjdeyi verdi! Tabiat parkı..
    6. Bahçeli'den partililere dolar talimatı!
    7. Küp Şelalesi'nde kaybolmuşlardı!
    8. Başkan Erdoğan: B ve C planını uygularız
    9. İsmet Yılmaz'ın acı günü!
    10. Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı..
    11. Cezayir'de seçim protestosu!..
    12. Terör örgütü PKK'dan tehlikeli..
    13. Kerkük Valisi açıkladı! O yol açılıyor
    14. Kadriye Ünler İYİ Parti Merkez..
    15. Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesine..
    16. Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!
    17. Kargalar iş başında! İzmarit..
    18. Yaptırımlar ters teper! '12-13 milyar..
    19. Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti MDK..
    20. Türkiye için harekete geçtiler
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu