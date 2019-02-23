0553 313 94 23

Cezayir’de seçim krizi vatandaşları sokağa döktü

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini protesto eden vatandaşların sokağa çıkmasının ardından Buteflika’nın destekçilerinin de gösteri düzenlemesi planlanıyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:15
Cezayir’de seçim krizi vatandaşları sokağa döktü

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini protesto eden vatandaşların sokağa çıkmasının ardından Buteflika’nın destekçilerinin de gösteri düzenlemesi planlanıyor.


Dün cuma namazından sonra Cezayir’in başkenti Cezayir’de ve farklı kentlerde binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika nın 18 Nisanın seçimlerinde 5. dönemine aday gösterilmesine protesto etti. Cuma namazı çıkışı hem Buteflika’yı hem de kardeşini istemedikleri için sokağa çıkan vatandaşların ardından önümüzdeki günlerde ise Buteflika destekçilerinin gösteri düzenlemeyi planladıkları öğrenildi.İktidar partisi olan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Genel Sekreteri Moad Bouchareb yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanının Pazar günü İsviçre’den döndükten sonrası için, daha büyük ve daha etkileyici bir gösteri düzenlediklerini aktardı.


Cumhurbaşkanlığı görevini 1999 yılında teslim alan ve 2013 yılındaki kalp krizinden sonra nadiren meydana çıkan Abdülaziz Buteflika 18 Nisan seçimlerinde yaşına ve sağlık sorumluklarına rağmen aday olacağını söylemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 metreden uçtular, emniyet kemeri sayesinde sağ kaldılar
    1. 100 metreden uçtular, emniyet kemeri..
    2. Boğulma tehlikesi geçiren kadını..
    3. Bolu Dağı'nda sis ve kar yağışı
    4. Av. Şeyma Döğücü, kar kış demeden..
    5. Yaya geçidinde otomobiller çarpıştı
    6. Alanyaspor Tesisleri’nin temeli atıldı
    7. Kapadokya'da peribacaları yakınındaki..
    8. Dünya Yakın Savunma Federasyonu..
    9. Tekkeköy beton yollarla örülüyor
    10. Avusturya'da Hocalı Katliamı unutulmadı
    11. İŞKUR kura çekimi ne zaman? | 2019 GSB..
    12. Seçen, AK Parti Belediye Başkan adayı..
    13. Binali Yıldırım, Sarıyer'de
    14. Ağaçtan düştü, hayatını kaybetti
    15. Trabzon Dernekleri’nden AK Parti..
    16. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    17. Kulaçlar sokak hayvanları için atıldı
    18. Memduh Başkan Bozok Derneği şiir..
    19. Maçın ardından
    20. "Benim ülkem, dünyanın en güvenli..
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu