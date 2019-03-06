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Cezayir’de savaş gazileri protestoları destekliyor

Cezayir’de savaş gazileri, Cumhurbaşkanı Bouteflika’nın istifasını isteyen protestolara destek verdiklerini açıkladı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:13
Cezayir’de savaş gazileri protestoları destekliyor

Cezayir’de savaş gazileri, Cumhurbaşkanı Bouteflika’nın istifasını isteyen protestolara destek verdiklerini açıkladı.


Cezayir’in 1954-1962 yılları arasında Fransa’ya karşı verdiği bağımsızlık savaşında Bouteflika’yla savaşan gaziler, sokağa çıkmanın Cezayir toplumunun tüm kesimlerinin görevi olduğunu söyledi.


Gaziler, 20 yıldır iktidarda bulunan hasta Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın istifasını isteyen protestocuların meşru kaygıları olduğunu ve tüm ülke halkını gösteri yapmaya çağırdıklarını bunun da ülkenin yönetici kesiminde çatlaklar olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.


Cezayir halkı, 11 gündür 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın 18 Nisan’da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor. Eylemciler, 82 yaşındaki Buteflika’nın 5. dönemine karşı tepkili.


Bouteflika’nın iktidardaki FLN partisinden bazı yetkililer de gösterilere katıldı. Bazı kamuoyuna açık rakamlar, normalde personel değişimlerinin kapalı kapılar ardında gerçekleştiği bir ülkede istifalarını açıkladı. Çok sayıda kişi istifasını sundu.


Protestocular huzursuzluk boyunca kışlada kalan orduyu övdü. Ancak analistler ve eski yetkililer, protestoların yaygın bir istikrarsızlığa yol açması halinde generallerin müdahale edebileceğini söylüyor.


2013 yılında felç geçiren ve o zamandan beri tekerlekli sandalyeye bağlı olan Cumhurbaşkanı Buteflika’nın şu anda İsviçre’de bir hastanede olduğu ve durumunun kritik olduğu söyleniyor.


Buteflika 1992 yılında ordunun siyasete müdahalesiyle başlayan ve resmi verilere göre yaklaşık 200 bin insanın ölümüne sebep olan iç savaşı sonlandırma ve sosyoekonomik kalkınma vaadiyle 1999 yılında iktidara gelmişti. İç savaşı sonlandırıp ülkeyi huzura kavuşturan Buteflika, petrolün değerlenmesiyle ülkesini ekonomik açıdan geliştirerek Cezayir’i borcu olmayan bir ülke konumuna getirdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:13
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