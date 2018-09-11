Cezayir'de Saddam Hüseyin sloganları

Irak Dışişleri Bakanlığı 10 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cezayir taraftarlarının, eski Irak lideri Saddam Hüseyin'in lehine slogan attıktan sonra Cezayir Büyükelçisini çağırdığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Ahmed Mahjoub açıklamasında, hükümetin ve Irak halkının öfkesini hatırlatarak 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki işgalde devrilen, katil diktatör Saddam Hüseyin'in yüceltmesini istemediklerini belirtti.

Maçı Cezayir 2-0 önde sürdürürken, atılan sloganlar sebebiyle, Bağdat Hava Kuvvetleri Takımı sahayı terketti. Arap Kulübü bün maçı olarak oynanan bu oyunu hakem 75. dakikada sona erdirdi.

Cezayirli taraftarlar tarafından özellikle stadyumda çekilen ve online olarak yayınlanan videolarda, Müslüman dünyasında azınlıkta fakat Irak'ta çoğunlukta olan Şiilere hakaretler içieren videolara dikkat çekildi.

Irak Futbol Federasyonu, takımlarını "ırkçı veya mezhepsel sloganlara karşı" Arap Kulübü Kupası'ndan geri çekilmekle tehdit etti.