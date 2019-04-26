Cezayir'de protestoların 10'uncu haftasında yüz binler sokakta

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrası geçiş döneminde yolsuzluk soruşturmalarının hız kazanmasına rağmen ülkedeki protestolar 10'uncu cumasında da yüz binlerin katılımıyla devam etti.

Öğle saatlerinden itibaren başkent Cezayir'in çeşitli meydanlarını dolduran halk, gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana ve başkentin merkezindeki diğer caddelere doğru yürüyüşe geçti.

Cuma namazı sonrasında Cezayir bayrakları taşıyan yüz binlerce kişi, Buteflika döneminin temsilcilerinin görevden ayrılması ve yolsuzluğa karışan isimlerden hesap sorulması yönündeki taleplerini ifade eden pankart, afiş ve dövizlerle başkentin merkezini doldurdu.

- "Buteflika'nın kardeşi yargılansın" talebi

Göstericilerde bu hafta öne çıkan mesajlardan biri "istifa eden cumhurbaşkanının kardeşi Said Buteflika'nın yargı karşısına çıkartılması" talebi oldu.

Postane Meydanı'nda "Halk, Said Buteflika'dan hesap sorulmasını istiyor" yazılı büyük bir pankart açıldı.

İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika özellikle Cumhurbaşkanı'nın sağlığının bozulduğu dönemde alınan pek çok kararın arkasındaki isim olarak görülüyor ve göstericiler tarafından "Çetenin başı" olmakla suçlanıyor.

- Başkent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki belirli noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Başkentin ana girişlerinde, güvenlik güçleri kontrol noktaları kurarken buralarda uzun araç kuyrukları oluştu.

- 10'uncu haftada da talepler çok değişmedi

Göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi gibi Buteflika döneminde göreve gelen üst düzey isimlerin görevden ayrılması yönündeki taleplerini, protestoların 10'uncu cumasında da yineledi.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyor. Cezayirliler, bu grubu "güç" diye isimlendiriyor.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra "güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde de öne çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, beşinci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından yaklaşık başlayan ve 1,5 ay süren protestolar ile ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasaya göre, geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuş, ancak, muhalefet ve sokaktan seçimlere ilişkin boykot çağrısı gelmişti.

Göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ise tepkilerin artması üzerine istifa etmişti.

- Son haftada yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı olarak gösterilen Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen Buteflika ailesine yakın iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Buteflika'nın siyasi müttefikleri Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya'ya da yolsuzluk soruşturmasında ifade vermeleri için mahkeme celbi gönderilmişti.