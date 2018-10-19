Cezayir'de peçe takmak yasaklandı

Danimarka, Fransa, Belçika, Bulgaristan ve Letonya gibi Avrupa ülkelerinin kamusal alanda peçe ve burka giyilmesini yasaklamasının ardından benzer bir karar Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'den geldi.

Cezayirli yetkililerin dün yayımladığı 'Çalışanların ve kamu çalışanlarının kıyafet yönetmeliği konusundaki yükümlülükleri' başlıklı bildiriye göre, kadınlar bundan sonra iş yerlerinde peçe takamayacak.

Bildiride "Kadınlar, güvenlik ve iletişim konusundaki kural ve düzenlemelere saygı göstermekle yükümlü. Özellikle iş yerlerinde kimliklerinin otomatik olarak ve kalıcı şekilde tanınması gerekiyor" dendi.

Karara uyulması konusunda bakanlık yetkililerine ve valilere çağrıda bulunan Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia da bu konuda hassas olduklarını belirtti.

Cezayir hükümeti daha önce de sınavlarda kadın öğrencilerin başörtüsü giymesini yasaklamış, başörtüsünün kopya çekmek için kullanılabileceğini vurgulamıştı.