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Cezayir'de Oruç Reis Anıtı açıldı

20 Kasım 2018 Salı 18:22
Cezayir'de Oruç Reis Anıtı açıldı

ANKARA (AA) - Oruç Reis'in Cezayir'de şehit edilişinin 500. yılında, adına yaptırılan anıt törenle açıldı.

Ain Temouchent vilayetinin Chabat El Laham ilçesinde yaptırılan anıtın açılış törenine, Cezayir Kültür Bakanı Azzedine Mihoubi, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, Askeri Ataşe Deniz Albay Murat Horay, TİKA Koordinatörü Can Özdemir, Ain Temouchent Valisi Labiba Ouinez, General Chellal Aziz ve bölgeye liman ziyaretinde bulunan TCG Oruçreis fırkateyni personeli katıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği'in girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın takibinde yürütülen proje, TİKA ile Ain Temouchent Valiliği tarafından hayata geçirilmişti.

2 metrelik kaide, 3 metrelik heykel boyuyla 5 metre yüksekliğinde olan anıt, Cezayirli sanatçılar Ali ve Sami Mebbani tarafından yapıldı.

Oruç Reis, Türk ve Cezayir halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin temelini atmıştı. Ölümünün 500. yılında iki ülkenin ortak gerçekleştirdiği anıt projesinin, bu dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Anıt projesi, Oruç Reis’in adını, şehit edildiği yerde ölümsüzleştirmeyi hedefliyor.

1474'te doğan Oruç Reis binlerce Endülüs Müslümanının Kuzey Afrika’ya geçirilmesini ve Mağrip’teki Müslüman varlığının İspanyollara karşı korunmasını sağlamıştı.

Kardeşleri Hızır (Barbaros Hayreddin Paşa), İshak ve İlyas ile beraber Akdeniz’de kazandığı başarılarla ünlenen Oruç Reis, yerel halkın çağrısı üzerine Cezayir topraklarına gelmişti.

Oruç Reis, böylelikle Türk-Cezayir dostluğunun ve kardeşliğinin de temelini atmıştı. 1514'te Becaya-Cezayir’de İspanyol kalesine gerçekleştirdiği kuşatmada ağır yaralanarak bir kolunu kaybeden kahraman denizci, 1516'da başkent Cezayir’i İspanyol hakimiyetinden kurtarmış, 1518 yılında Cezayir’in batısındaki Tlemsen’de savaşırken Chabat el Laham’da şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:22
  1. Açılış töreni
  2. Cezayir
  3. Oruç Reis Anıtı
  4. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy

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