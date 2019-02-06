0553 313 94 23

Cezayir'de "okulda namaz kılınması yasağı" tepkiye yol açtı

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara neden oldu

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:10
Cezayir'de "okulda namaz kılınması yasağı" tepkiye yol açtı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılınmasının cezalandırılmasına ilişkin açıklaması ülkede tartışmalara yol açtı.

Bin Gabrit, Burc Buariric ilindeki ziyareti sırasında gazetecilerin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Cezayir Okulu'nda bir öğrencinin kurum içinde namaz kıldığı gerekçesiyle cezalandırılması olayına ilişkin yöneltilen soruyu, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Bu uygulamanın (namaz) yeri okul değil, evdir." diye cevapladı.

Bu açıklamadan birkaç gün önce Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Bin Gabrit düzenlenen bir toplantıda milli eğitim müdürlerine okullardaki ibadethanelerin kapatılması ve bu bölümlerin, eğitim kurumlarındaki sınıflara dönüştürülmesi talimatını verdi.

- Cezayirli Müslüman Alimler Derneği'nden tepki

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, Bakan Bin Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından bu açıklama karşıtı kampanya başlattı.

Dernek Başkanı Abdurrazık Kasum, El-Basair gazetesinde konuya ilişkin kaleme aldığı makalede, bu uygulamanın, Siyonist hapishanelerinde, faşist rejimlerde bile yapılmadığına işaret ederek, bu durumun Cezayirli anne-babalar ile Fransa'daki Cezayirlilerin kendi devletlerine karşı bir tutum alabileceğine dikkati çekti.

Dernek tarafından yayımlanan başka bir bildiride ise 1991'de çıkan eğitim kurumları yönetmeliğinin 21'inci maddesine göre eğitim kurumlarında yönetimin ibadet mekanı tahsis etmesi gerektiği hatırlatıldı.

- Din İşleri Bakanı'ndan yalanlama

Din İşleri Bakanı Muhammed İsa ise düzenlediği basın toplantısında, eğitim kurumlarında namaz yasağı olduğuna ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

Eğitim kurumlarında İslami inancın hedef alındığına ilişkin haberleri kabul etmediğini söyleyen İsa, Din İşlerinden Sorumlu Bakanlığın, İslam eğitimiyle ilgili öğrencilere yönelik metinlerin hazırlanmasında Eğitim Bakanlığı'yla birlikte devamlı çalışma içinde olduğunu aktardı.

Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de dini derslere ait olanlar dışında okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması kararını öne sürmüştü. Cezayir'de Eğitim Bakanlığının okul kitaplarının girişinde yer alan "besmele" ibaresinin kaldırılması kararı, ülkedeki "okullarda Arap-İslam kimliğinin silinmeye çalışıldığı" tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:10
  1. Cezayir
  2. eğitim
  3. Namaz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da bina çökmesi
    1. Kartal'da bina çökmesi
    2. Konyaspor, Yeni Malatyaspor..
    3. Sebze meyve komisyoncuları Yeni Akit’e..
    4. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona..
    5. ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak
    6. Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan..
    7. Emine Erdoğan Amerikalı heyeti kabul..
    8. İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın..
    9. Tenis: FED Kupası
    10. Çavuşoğlu'ndan Brezilya'ya Kudüs uyarısı
    11. TCMB'nin "II. Uluslararası Fotoğraf..
    12. Türkiye Rusya'nın vize kararından memnun
    13. Cezayir'de "okulda namaz kılınması..
    14. HDP'li Başkan: AK Parti kazanacağına..
    15. Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı
    16. Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in..
    17. Viyadükten düşerek yanan tırın..
    18. DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9..
    19. Beşiktaş'ta İlhan Mansız depremi!
    20. Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi