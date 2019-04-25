Cezayir'de muhalifler ulusal konferans hazırlığında

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de muhalif güçler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi yanlıları hariç değişim talep eden çeşitli kesimleri kapsayan ulusal konferans hazırlığına başladıklarını duyurdu.

Halkın Seçimine Destek için Değişim Güçleri Faaliyetleri adı altında bir araya gelen çeşitli muhalif güçler, başkent Cezayir'deki Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde toplantı yaptı.

Farklı siyasi partilerin temsilcilerinin ve bağımsız kişilerin katıldığı toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, halkın barışçıl taleplerine çözüm bulmak amacıyla ülkenin içinde bulunduğu krizin sebebi olanlar ve onların destekçileri hariç tüm kesimleri barındıran ulusal konferans hazırlığı için bir kurul oluşturulduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Abdullah Caballah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıya Buteflika rejimi yanlısı partilerin katılmayacağını, bu şekilde siyasi partiler, sivil toplum temsilcileri ya da bağımsız kişiler olsun değişim talep eden tüm güçlerin görüş birliğini amaçladıklarını ifade etti.

Caballah, konferansın gündemini belirlemek için ileride komiteler oluşturulacağını aktardı.

Öte yandan toplantının sonuç bildirisinde, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in "ordunun ülkenin içinde bulunduğu krize ilişkin çözümleri ve bu yöndeki yapıcı diyaloğu destekleyeceği" yönündeki açıklamalarına işaret edilerek, ordunun diyalog çağrısının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Ülkede iş adamları ve siyasetçilere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına değinilen bildiride, yargının faaliyetlerinde şeffaflık çağrısında bulunularak, yargının adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerine saygı çerçevesinde tüm dosyalara bakarken bağımsız olması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, Başsavcılığa da yolsuzluk davalarıyla alakalı kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yapıldı.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı olarak gösterilen Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.