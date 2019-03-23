Cezayir'de muhalefetten yeni yol haritası

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de bazı muhalif partiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya görevi bırakma çağrısı yaptı ve geçiş dönemine liderlik edecek bir cumhurbaşkanlığı komisyonu kurulması teklifinde bulundu.

Eski Başbakan ve Özgürlük Öncüleri Partisi lideri Ali bin Flis, Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanı Muhammed es-Said, Yeni Fecr Partisi Genel Sekreteri Et-Tahir bin Biğibiş ile Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah'ın katılımıyla başkent Cezayir'de toplantı düzenlendi.

Buteflika'nın 11 Mart'ta açıkladığı yol haritasının değerlendirildiği toplantının akabinde yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan siyasi krizin aşılmasını hedefleyen bir yol haritasının belirlendiği duyuruldu.

Cezayir halkına, talepleri yerine getirilinceye kadar gösterilere devam etme çağrısının yapıldığı açıklamada, görev süresi dolan Buteflika'nın bütün yetkilerini cumhurbaşkanlığı komisyonuna bırakacağı kısa süreli bir geçiş döneminin ilan edilmesi istendi.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı komisyonunun, şeffaflığı, yetkinliği ve dürüstlüğüyle bilinen ulusal kişilerden oluşacağı ve öncelikli görevleri arasında halkın taleplerinin yerine getirilmesinin yer alacağı belirtildi.

Üyelerinin gelecek seçimlerde aday olmaktan kaçınacağı komisyonun, "geçici teknokrat hükümetinin kurulması, bağımsız seçim komisyonunun oluşturulması ve seçim yasasında düzenleme yapılması" konusunda yetkilendirileceği kaydedildi. Açıklamada, yol haritasının maddelerinin uygulanmasının 6 ayı geçmemesi gerektiği dile getirildi.

Orduya halkın taleplerine kulak verme çağrısının yapıldığı açıklamada, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ramtan Lamamra'nın ziyaret ettiği ülkelerde Cezayir'deki halk hareketiyle ilgili açıklamaları kınandı.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi günü sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Lamamra, 18-19 Mart'ta İtalya, Rusya ve Almanya'yı kapsayan yurt dışı turunda, ülkenin mevcut krizden daha güçlü çıkacağını söylemişti.

