Cezayir'de muhalefetin seçimlerdeki son şansı ortak aday

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZIK ABDULLAH - Cezayir'de muhalif partilerin 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın karşısına ortak adayla çıkma girişimi, sandığa daha yüksek bir şansla gitmek için son fırsat olarak değerlendiriliyor.

Cezayir muhalefeti farklı sesleriyle ülke siyasetinde söz sahibi olabilmek için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Buteflika'nın karşısına tek bir adayla çıkması gerektiğini biliyor.

İslami eğilimli muhalif Abdullah Caballah liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Cephesi, başvurular için son gün olan 3 Mart'tan önce ortak bir aday gösterebilmek amacıyla zamanla yarışırcasına muhalefetten farklı kesimlerle görüşmelere başladı.

- Caballah'ın başlattığı girişimin en büyük destekçisi Mukri



Caballah bu kapsamda pazar günü Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin liderleriyle bir araya geldi.



Barış Toplumu Hareketi'nden ertesi gün yapılan açıklamada, Buteflika'ya karşı ortak aday çıkarma girişimini ilkesel olarak kabul ettikleri duyuruldu.

Barış Toplumu daha önce, hareketin lideri Abdurrezzak Mukri'yi cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday göstermişti.



- Muhaliflerin ortak aday çıkarma ihtimali düşük

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Buteflika'nın 5. kez ülke yönetimine aday olmasının kesinlik kazandığı ve kendisine yakın partilerden de destek gördüğü bir dönemde muhaliflerin ülkede siyasi bir denge oluşturmak için ortak bir aday üzerinde anlaşmaktan başka şansı yok.

Ancak, adaylık başvurusunun sona ermesine 3 haftadan az bir zaman kala muhaliflerin halen birlik olma meselesini çözemediği görülüyor.

Partilerden bazıları kendi adaylarını çıkarma, bazıları hiçbir değişim getirmeyeceği düşüncesiyle seçimleri boykot etme yolunu seçerken bazıları da bir uzlaşı arayışı içinde kendi siyasi çevresinin dışında istişareler yapmaya çalışıyor.

Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis'in lideri olduğu Özgürlük Öncüleri Partisi, 2000-2003 döneminde başbakanlık yapan ve 2004 ile 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Benflis'in bu seçimlerde de aday olduğunu açıklamıştı.

Barış Toplumu Hareketi ile Ulusal Bina Hareketi de kendi liderleri Abdurrezzak Mukri ile Abdulkadir bin Girina'yı cumhurbaşkanı adayı olarak duyurmuş, sol eğilimli İşçi Partisi ise Genel Sekreter Luveyze Hannun'u aday göstermeyi planladıklarını bildirmişti.

Sosyalist Kuvvetler Cephesi ile Kültür ve Demokrasi Birliği ise seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı.



- Kısıtlı zamana rağmen irade mevcut

Adalet ve Kalkınma Cephesi Şura Meclisi Başkanı Lahdar bin Hallaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istişare görüşmelerinde bir haftayı geride bıraktıklarını ve bu süre zarfında bir araya geldikleri herkesin bu girişimi memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Hallaf, ikinci haftada muhalif gruplar arasında, muhalefetin kimi ortak aday göstereceği ve seçim programı ile yönetime gelmesi durumunda nasıl bir program uygulayacağı konusunda toplu görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

"Kısıtlı zamana rağmen 3 Mart'ta adaylık başvuruları sona ermeden uzlaşıya varılması yönünde bir irade mevcut." diyen Hallaf, muhaliflerin iş birliği yapıp tek bir aday çıkarması ve 60 bin sandıkta gözlemcilik yapması durumunda seçime hile karıştırmak isteyenleri engellemiş olacaklarını dile getirdi.

Seçimlere hile karıştırılması ya da sonucun önceden belli olması durumunda seçimlerden çekilme seçeneğinin gündemde tutulduğunu belirten Hallaf, "Bazıları, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın aday olması nedeniyle seçim sonuçlarının şimdiden belli olduğunu söylüyor ancak muhalifler siyasi bir direniş gösterecek ve hile yapmaya çalışanları utandıracak." ifadelerini kullandı.

- İttifak mümkün, uzlaşı zayıf ihtimal

Cezayir Üniversitesi Siyasi Bilimler Öğretim Üyesi Tevfik Bukaide ise muhalefetin ortak aday çıkarma girişiminin başarısız olacağını savundu.

Muhalefetin tamamının tek bir aday üzerinde uzlaşmaya varmasının zayıf bir ihtimal olduğu ancak siyasi aileler arasında ittifak kurulabileceği tezini öne süren Bukaide, "Muhalefetin seçimler konusunda ortak bir vizyonu olduğunu düşünmüyorum. Tarafların seçimle ilgili yaptığı hesaplar birbirinden farklı. Bazı muhalefet partileri, seçim takvimini uluslararası toplumun önüne uygun bir şekilde çıkarma konusunda iktidarı desteklemede işlevsel rol oynuyor." dedi.

Cezayir Üniversitesi'nden Medya Profesörü Abdulali Rezzaki de muhalefet partilerinin tek bir aday sunma çalışmalarının henüz tamamlanmadığına ve partilerin net bir vizyonunun olmadığına işaret etti.

Abdülaziz Buteflika, 10 Şubat'ta halka yönelik yayımlanan mektubunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamış ve seçimi kazanması durumunda bazı reformlar yapacağı sözünü vermişti.

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Başvuru süresi 3 Mart'ta sona erecek.







