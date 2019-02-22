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Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak adayı "Benflis"

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhaliflerin ortak aday tartışmalarında en güçlü isim eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis olarak görülüyor

22 Şubat 2019 Cuma 12:35
Cezayir'de muhalefetin en güçlü ortak adayı "Benflis"

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZZAK BİN ABDULLAH - Eski Cezayir Başbakanı Ali Benflis (75), 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adına ortak adaylık için en güçlü isim olarak görülüyor.

Cezayir'de muhalifler 5. dönem adaylığı tartışma meydana getiren Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya karşı ortak bir aday çıkarmak için harekete geçti.

Ortak aday çıkarma fikri, İslami kesimden olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden geldi ve bu konuda ittifak için muhalefetteki taraflarla yoğun temaslarda bulunuldu.

Bu temaslar çerçevesinde muhalefet partileri, Buteflika'ya rakip olacak bir adayı görüşmek üzere geçen salı günü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, ortak bir aday üzerinde henüz anlaşmaya varılamadığı ve istişarelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

- Adaylık için ismi düşünülenler fire verdi

Bu arada Buteflika karşısında adaylık için ismi düşünülen Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Gadiri (60), daha önce yaptığı bir açıklamada, muhalefet için ortak bir adaya katılmadığını belirtti.

Sivil toplum örgütleri ve medya tarafından desteklenen, ortak aday olarak çıkarılması düşünülen Gadiri'nin ortak aday gösterilmesine verdiği desteği çekmesi, siyasi kesimlerce ittifak çabalarına ciddi bir darbe şeklinde yorumlandı.

Adaylık için kulislerde adı geçen Buteflika'nın 1999'daki ilk hükümetini birkaç ay yöneten Ahmet bin Bitur da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı yarışına katılmayacağını ve bu karardan dolayı destekçilerinden özür dilediğini söyledi.

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan Barış Toplumu Hareketi'nin adayı Abdurrezzak Mukri'nin ise muhalefeti bir arada toplayamayacağı düşünülüyor. Ülkenin içinde bulunduğu durumda Mukri'nin muhalefet için ortak isim olarak çıkarılması öngörülmüyor.

- Ortak aday olarak en güçlü isim "Benflis"

Yine muhalif parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, muhalefet liderleri adına seçim yarışına katılacak en iyi ismin eski Başbakan Benflis olduğu düşünülüyor.

Daha önce 2004 ve 2014'te Buteflika'ya rakip olan ve seçimi kaybeden Benflis, yönetimdeki tecrübeleri ve muhafazakar eğilimleri nedeniyle İslami kesimin ve laiklerin kabul edebileceği bir aday olarak öngörülüyor.

2000-2004 yılları arasında başbakanlık yapan Benflis, halihazırda ülkedeki önde gelen muhalifler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Buteflika'nın adaylığını açıklamasının ardından yarışa katılmak konusunda isteksiz olan Benflis'in, başvuru formlarını geri çekmesine rağmen, partisinin 28 Şubat'ta yapılacak toplantısında bu kararını değiştirmesi bekleniyor.

Cezayir'de siyaset uzmanı gazeteci Muhammed Muslim, konuyla alakalı AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülkenin içinde bulunduğu siyasi atmosferin yapılan toplantılarla cumhurbaşkanlığı için bir aday üzerinde uzlaşmayacağını gösterdiğini belirtti.

Muhalefetin geçmişte olduğu gibi tek bir adayla değil, birkaç aday ile seçimlere gideceğini düşündüğünü aktaran Muslim, ancak bir aday çıkarılması konusunda uzlaşı sağlanırsa bu konuda en güçlü ismin Benflis olduğunu ifade etti.

- Buteflika'nın adaylığı gösterilere neden oluyor

Abdulaziz Buteflika, 10 Şubat'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5'inci kez aday olduğunu açıklamıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olması ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler alternatif seçenekler arıyor.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:35
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. seçim

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