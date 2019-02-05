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Cezayir'de muhalefet Cumhurbaşkanı Buteflika karşısında çıkış arıyor

İktidardaki koalisyon partileri, 18 Nisanda yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı aday gösterdiğini açıklarken, birlikte hareket edemeyen muhalefet partileri çıkış yolu arıyor- Seküler eğilimli Kültür ve Demokrasi Partisi değişim şansı görmediği için seçimlerden çekilme kararı aldığını açıkladı- İslami eğilimli muhalefet partisi Adalet ve Kalkınma Cephesi ise Şura Meclisi’ne danışmasının ardından mevcut hükümete karşı bir muhalif lideri desteklemeye karar verdi

05 Şubat 2019 Salı 11:24
Cezayir'de muhalefet Cumhurbaşkanı Buteflika karşısında çıkış arıyor

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZIK ABDULLAH- Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için iktidardaki koalisyon partileri Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'yı 5. dönem aday gösterdiğini açıklarken, birçok seçenek arasında kalan muhalefet ise çıkış yolu arıyor.

Buteflika'nın, Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin (FLN) başını çektiği koalisyon partileri tarafından 5. kez aday gösterilmesinin ardından, partiler pozisyonlarını netleştirmeye başladı.

Muhalefet partileri geçen cumartesi yaptıkları toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tavırlarını belirledi. Seküler eğilimli Kültür ve Demokrasi Partisi değişim şansı görmediği için seçimlerden çekilme kararı aldığını açıkladı. Kültür ve Demokrasi Partisi, ülkenin en eski muhalefet partisi Sosyalist Güçler Cephesi’nden sonra seçimlerden çekilen ikinci parti oldu.

İslami eğilimli muhalefet partisi Adalet ve Kalkınma Cephesi ise Şura Meclisi’ne danışmasının ardından mevcut hükümete karşı bir muhalif lideri desteklemeye karar verdi.

Karar, birçok muhalefet partisinin 18 Ocak'ta başlattığı seçim kampanyasıyla, 2004 ve 2014’de cumhurbaşkanı adayı olan Müstakbel Partisi lideri eski Başbakan Ali bin Felis’i desteklediğini açıklamasının ardından alındı.

- Muhtemel adaylar

İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi, partinin başkanı Abdurrazzak Mukri'yi, Ulusal Bina Hareketi Partisi de partinin lideri Abdulkadir bin Karine’yi aday gösterirken, sol eğilimli İşçi Partisi ise Genel Sekteri Luveyze Hannun’u aday gösterme niyetinde olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada 182 adayın başvurusunun alındığını belirtti. Adayların birçoğunun seçilmesine ihtimal verilmezken, Buteflika’nın adaylığını açıklaması durumunda birçok adayın çekilmesi bekleniyor.

FLN Genel Başkanı Muaz Buşarib, Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahmed Uyahya, Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi (TAJ) Başkanı Ömer Gul ve Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) Amara bin Yunus, Cumhurbaşkanı Buteflika'yı aday gösterdiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, ülkenin iç ve dış zorluklarla mücadelesinde, yirmi yıldır ülkeyi yöneten Buteflika’nın üzerinde tek “toplumsal uzlaşı” bulunan isim olduğu belirtilmişti.

- İki kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Ğadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

Ülkede, cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:24
  1. Abdülaziz Buteflika
  2. cezayir cumhurbaşkanlığı seçimi
  3. Muhalefet

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