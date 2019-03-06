Cezayir'de "Mücahitler Ulusal Örgütü" göstericilerden yana

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki en büyük gazi kuruluşu olan "Mücahitler Ulusal Örgütü" Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı halk protestolarından yana tutum aldı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir'deki göstericilerin sergilediği ve bütün dünyada hayranlık uyandıran sorumlu davranış ile medeni duruşla iftihar ettiğimiz bu durumun Cezayir insanını yansıtan onurlu bir tablo" olduğu belirtildi.

Daha önce Buteflika'yı destekleyen örgütün bu açıklamasıyla saf değiştirdiği ve halk hareketinden yana tavır koyduğu değerlendiriliyor.

Cezayir'in 1954-1962 yıllarında kurtuluş mücadelesinde bulunan kişilerin yer aldığı örgütün ülkede tarihi anlamda simgesel rolü bulunuyor.



Öte yandan, Buteflika'nın başkanlığını yaptığı siyasi parti Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin (FLN) internet sitesi hacklendi.



"DZ Hackers" isimli sanal korsanlar tarafından siber saldırıya uğrayan FLN sitesinde siyah arka plan üzerine İngilizce "Bizi yalnız bırakın, Cezayir'i yalnız bırakın" yazıldı.



FLN kaynaklarından alınan bilgiye göre, parti yönetimi normal işleyişine dönene kadar internet sitesini kapatma kararı aldı.

- Buteflika'nın 5. dönem adaylığı gösterilere neden oluyor

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.



Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu.



Protestoların ardından Buteflika, İsviçre'de kaldığı hastaneden seçim kampanyası müdürü eski başbakan Abdulmalik Sellal'ı görevden alarak yerine Abdulgani Zalan'ı atamıştı.



İsviçre'de tedavi görmesi nedeniyle Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti.



Anayasa Mahkemesi'nin seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor.







