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Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belli oldu

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede seçimlerin 18 Nisan 2019'da yapılması kararlaştırıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 16:37
Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi belli oldu

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Seçim kanununun 136. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, 18 Nisan 2019'da seçim yapılması üzerine seçim kurulunu göreve çağıran kararnameyi imzaladı." denildi.

Söz konusu madde, seçim kurulunun seçimin gerçekleşeceği tarihten 90 gün önce göreve çağrılmasını öngörüyor.

Tartışmalar son buldu

Karar, ülkede iktidar ve muhalefet arasında gelecek döneme ilişkin bir uzlaşı arayışı adına cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi yönündeki tartışmalara son vermiş oldu. 

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor. 

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor. 

Yasalara göre Buteflika'nın adaylığını bugünden itibaren 45 gün içinde açıklaması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 16:37
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