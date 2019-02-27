"Cezayir'de lideri olmayan gösterilerin uzun süre devam etmesi zor"

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZIK ABDULLAH - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığı ülkede geniş çaplı protestolara neden olurken, eylemlere liderlik edenlerin olmaması gösterilerin uzun soluklu olmayacağı yorumlarını beraberinde getiriyor.

Ülkede uzun yıllar süren iç savaşın ardından 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Cezayir'in çeşitli kentlerinde düzenlenen bu eylemlerde binlerce gösterici "5. dönem cumhurbaşkanlığına hayır" sloganlarıyla taleplerini dile getirmeye çalışıyor. Protestocular 81 yaşındaki cumhurbaşkanının hastalığı nedeniyle ülkede yıllardır bir "boşluk" halinin yaşandığını belirtiyor. Gösterileri organize eden aktivistler ise talepleri gerçekleşene kadar eylemlerin devam edeceğini vurguluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

Ülkede tartışmalara neden olan adaylık konusunu ve verilen tepkileri AA muhabirine değerlendiren Cezayirli gazeteci İsmail Razaygi, laik eğilimli "Yeni Nesil Partisi" Başkanı Cilani Süfyan liderliğindeki liberal aktivistleri bünyesinde toplayan "Vatandaşlık Hareketi'nin" dışındaki muhalif siyasi partilerin, gösterilere sahip çıkmadığını, eylemlerin daha önce olduğu gibi başarısız olmasından korktuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı sosyal medyada tepkilerin büyümesi ve doğudaki kentlerde gösterilerin düzenlenmesi üzerine bazı muhalif partilerin eylemleri destekleme kararı aldığını belirten Razaygi, "Bu gösterilerle ilgili önemli bir hususu ifade etmek istiyorum. Eylemlerin, herhangi bir lideri ya da medyada görünen bir yüzü yok. Söz konusu durum nedeniyle protestoların uzun süre devam etmesi zor gözüküyor. Ancak Cezayir'de Buteflika'nın yeniden aday olması karşısında halkın verdiği tepkinin boyutu, bu gösterilere güçlü bir ivme kazandırdı." dedi.

- "Yönetimin diyalog kurabileceği bir temsilci yok"

Siyasi analist Muhammed es-Sagir, "Göstericilerin sorunu, yönetimin diyalog kurabileceği bir temsilcisinin olmaması. 22 Şubat gösterileri bittiğinde birçok kentte sokağa çıkan eylemciler herhangi siyasi bir açıklama yapmadı. Tepkilerini dile getirecek bir temsilci de belirlemedi. Yönetim diyalog kurmak istediğinde muhatap olarak birini bulamıyor. Söz konusu durum olayı karmaşık hale getiriyor." diye konuştu.

Gazeteci Ebu Allam Fevzi, Cumhurbaşkanı Buteflika'yı 5. dönem aday gösteren iktidardaki koalisyon partilerinin, kendilerine yakın yeni bir aday göstermek zorunda olduklarını anladığını belirtti.

"Buteflika büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde sağlık durumu gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini duyuracak." ifadelerini kullanan Fevzi, Cumhurbaşkanlığının, geçen perşembe günü Buteflika'nın rutin sağlık kontrolleri için İsviçre'ye gideceği bilgisini paylaştığını, bu durumun da cumhurbaşkanının adaylıktan çekilme ihtimalini güçlendirdiğini dile getirdi.

Gösterilerin zamanla coşkusunu kaybedip azalmasının, Buteflika'nın çıkarına olacağını ve adaylıktan çekilmeme ihtimalini güçlendireceğini belirten Fevzi, Buteflika'nın adaylıktan çekilip çekilmemesi konusunun bir an önce netleşmesi gerektiğini, geç kalınması durumunda Buteflika dışında başka bir adayın cumhurbaşkanlığı yarışını kazanması gibi bir sonucun elde edilebileceğini kaydetti.