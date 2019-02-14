Cezayir'de İslami kesim ve cumhurbaşkanlığı seçimleri

CEZAYİR (AA) - ABDURRAZZAK BİN ABDULLAH - Cezayir'de gözlemciler İslami cephede yer alan bazı kesimlerin 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın adaylığını desteklerken diğer bir kesimin kendi adayları ile seçim yarışına katılarak aktif rol almaları ülke için olumlu bir süreç olarak değerlendiriyor.

Muhalifler uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 81 yaşındaki Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanlığına aday olmasına şiddetle karşı çıkarken, iktidar ortağı partiler ise mevcut cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor. Ülkede bir taraftan da seçimlerde yarışacak aday sayısı artmaya devam ediyor.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi cumhurbaşkanlığı için parti başkanı Abdurrazzak Mukri'yi, bir diğer İslami eğilimli parti Ulusal Bina Hareketi de yine kendi lideri Abdulkadir bin Karine'yi aday gösterme yolunu tercih etti. Söz konusu iki parti daha önce yaptıkları açıklamalarda birlik projelerinden söz ederken şu ana kadar ise taraflardan yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri için herhangi bir ittifak ya da ortak aday çıkarma noktasında bir açıklama gelmedi.

Yine İslami eğilimli partiler arasında yer alan muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Abdullah Caballah ise muhalefet cephesinden bir adayı destekleme konusunda parti içindeki istişarelerin devam ettiğini söyledi.

Son dönemde parti içinde ayrılıklar yaşayan İslami eğilimli partilerden Nahda Hareketi, seçim yarışında sessizliğini korurken, AA muhabirine konuşan bazı kaynaklar muhalefetten bir aday üzerinde anlaşmak için görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

- Yoğun aday katılımıyla cumhurbaşkanlığı seçimleri

Cezayirli gazeteci Abdülhamid Osmani, cumhurbaşkanlığı seçimlerine birden fazla adayla girecek olanların sadece İslami kesimle sınırlı kalmadığını sol, liberal ve diğer grupların da kendi aralarında tek isim üzerinde anlaşmayıp ayrı adaylar gösterdiğine dikkati çekti.

Osmani, seçim sonucunun kesin olmamakla birlikte şimdiden bilindiğini ileri sürerek, "İslami eğilimli partilerin seçime katılma amacı, cumhurbaşkanlığını kazanmaktan ziyade parti içi dinamikleri ayakta tutmak ve partilerine daha fazla yeni taraftar kazandırmak." dedi.

Bazı İslami partilerin Buteflika'nın yeniden iktidara gelse bile devrinin sona erdiğine inandığını ifade eden Osmani, İslami kesimin ortak bir adayının olmamasının, onların ideolojik olarak içe kapalılığı aşarak ulusal bir açılıma gittikleri için siyasi düşüncelerinde olumlu bir gelişme olabileceğinin altını çizdi.

Osmani, siyasilerin ufuklarının genişlemesi gerektiğine dikkati çekerek, ülkedeki en büyük siyasi olay olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sınıf, örgüt ya da grup taassubundan uzak ülkenin genel çıkarları temelinde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan İslami aktivist İzzeddin Cerafe ise İslami kesimin cumhurbaşkanlığı yarışındaki durumunu değerlendirmek için henüz erken olduğunu ve gelecek günlerde önemli gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.

Ortak aday konusunda temasların hala devam ettiğini kaydeden Cerafe, İslami ve muhafazakar partilerin ortak bir adayı destekleme konusunda bir hafta içinde yeni bir gelişme olabileceğini ileri sürdü.

- Buteflika'nın 5.dönem adaylığı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, hafta başında ulusa sesleniş mektubunda, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanması halinde ülkede bazı reformlar yapacağı taahhüdünde bulundu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika, söz konusu mektupla iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına ilk kez cevap vermiş oldu.

Buteflika'nın mektubundan önce Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Genel Başkanı Muaz Buşarib, Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahmed Uyahya, Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi (TAJ) Başkanı Ömer Gul ve Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) Amara bin Yunus, Cumhurbaşkanı Buteflika'yı aday gösterdiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, ülkenin iç ve dış zorluklarla mücadelesinde, 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın üzerinde tek "toplumsal uzlaşı" bulunan isim olduğu belirtilmişti.

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı. Adaylık başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.



