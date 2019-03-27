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Cezayir'de iktidardaki koalisyon ortağından Buteflika'ya "istifa" çağrısı

27 Mart 2019 Çarşamba 13:29
Cezayir'de iktidardaki koalisyon ortağından Buteflika'ya "istifa" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de iktidardaki koalisyonun ortağı Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP), Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in "cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102. maddesinin işletilmesi" talebinin ardından, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya "istifa" çağrısında bulundu.

Bu ay başbakanlık görevinden istifa eden Ahmed Uyahya liderliğindeki UDTP'den yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'da belirlenen geçiş sürecine girişi kolaylaştırmak için 102. maddenin 4. bendine göre Cumhurbaşkanının istifa etmesi seçeneğinin uygulanması önerildi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, dün ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasını öngören Anayasa'nın 102.maddesinin uygulanması çağrısı yapmıştı.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.

Halihazırda Ümmet Meclisi Başkanlığını yürüten Abdulkadir bin Salih, aynı zamanda UDTP üyesi.

- Cezayir'deki gösteriler

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın ciddi sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılması planlanan seçimlerde bir kez daha aday olması ülkede bir süredir protestolara neden oluyordu.

Buteflika, protestolar üzerine 11 Mart'ta sürpriz bir kararla seçimleri ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Ancak Buteflika'nın bu adımını "seçime gitmeden görev süresini uzatma" şeklinde değerlendiren Cezayirliler gösterilerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:29
  1. Cezayir
  2. İstifa
  3. Ulusal Demokratik Topluluk Partisi

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