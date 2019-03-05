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Cezayir'de iki milletvekili Buteflika'yı protesto için istifa etti

Cezayir'de eski bakan, milletvekili Seyyid Ahmed Feruhi ve milletvekili Halid Tazagart, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığı protestolarına destek için istifa etti

05 Mart 2019 Salı 00:57
Cezayir'de iki milletvekili Buteflika'yı protesto için istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın adaylığına karşı halk tarafından düzenlenen protestoların yanı sıra milletvekillerinden de istifalar gelmeye başladı.

Cezayir'de eski Tarım Bakanı, milletvekili Seyyid Ahmed Furuhi ve milletvekili Halid Tazagart, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığı protestolarına destek için istifa ettiğini açıkladı.

Furuhi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada "Parlamentodan istifa ettiğimi ve Ulusal Kurtuluş Cephesi'ndeki üyeliğimi sonlandırdığımı beyan ederim." ifadesini kullandı.

Ülkenin son günlerde istisnai anlar yaşadığına işaret eden Furuhi, ülkenin geleceği adına akılcı bir metotla bu önemli sosyal harekete kulak verilmesi ve eşlik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Furuhi, ülkede özgürlük rüzgarları eserken, Cezayir'in umutsuzluklar içinden yeniden ayağa kalkmasını ümit ettiğini belirti.

Müstakbel Cephesi Milletvekili Tazagart da sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "Meclisteki görevimden istifa ettiğimi açıklıyorum. Yerim, toplumun arasında ve Cezayir'in geleceğinin yanında." ifadesine yer verdi.

Cezayir'de Buteflika'nın adaylığının ilk kez milletvekillerinin görevinden istifa etmesiyle protesto edildiği ifade ediliyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, devlet televizyonunda bir haftadır uygulanan sansürün ardından ülkenin Fransızca yayın yapan devlet kanalı "Canal Algerie"da çalışan gazeteci Nadia Meddasi, dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler, Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ise ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.


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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 00:57
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