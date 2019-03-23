Cezayir’de hukukçular sokağa döküldü Cezayir’in başkenti Cezayir’de toplanan yüzlerce avukat ve hakim Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı protesto düzenleyerek, ‘yargı bağımsızlığı’ talebinde bulundu.

Cezayir’in başkenti Cezayir’de toplanan yüzlerce avukat ve hakim Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı protesto düzenleyerek, ‘yargı bağımsızlığı’ talebinde bulundu.

Cezayir’in başkenti Cezayir’de toplanan yüzlerce avukat ve hakim Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı protesto düzenleyerek, ‘yargı bağımsızlığı’ talebinde bulundu.

Cezayir’de bir araya gelen yüzlerce hakim ve savcı, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı protesto düzenlemek amacıyla sokakları doldurdu. Yargı bağımsızlığı istediklerini belirten protestocular 4 dönem boyunca ülkeyi yöneten Buteflika’nın 4’üncü dönemini uzatmaması yönünde sloganlar attı. Cumhurbaşkanı’nın en yakın zamanda görevi bırakmasını talep eden hukukçular, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Yaklaşık bir ay önce Buteflika’nın beşinci kez Cumhurbaşkanlığı adaylığını istemeyen vatandaşlar tarafından başlatılan protestolar sonucu, Buteflika seçimlerin ertelendiğini duyurarak, 5. dönem için aday olmayacağını açıklamıştı.

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