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Cezayir'de halk hareketine, "temsilcilerinizi belirleyin" çağrısı

İktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi, halk hareketine, ulusal diyalog konferansına katılacak temsilcilerini belirleme çağrısı yaptı

17 Mart 2019 Pazar 23:35
Cezayir'de halk hareketine, "temsilcilerinizi belirleyin" çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de iktidardaki Ulusal Kurtuluş Cephesi, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı çıkan halk hareketine, ulusal diyalog konferansına katılacak temsilcilerini belirleme çağrısında bulundu.

Parti sözcüsü Hüseyin Haldun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Halkın bağrından çıkmış bir parti olarak halk hareketine karşı aldığımız tavır, gençlerin meşru taleplerini ve tüm halk hareketini desteklemek şeklindedir." dedi.

Halk hareketini, iktidarın sorunsuz bir şekilde el değiştirmesi için Cumhurbaşkanı Buteflika'nın çağrısını yaptığı ulusal diyalog konferansına katılmaya çağıran Haldun, bu amaçla kendilerini temsil edecek kişileri acilen seçmelerini istedi.

Yeni hükümetin parti bağlantısı olmayan kişilerden kurulmasına muhalif olmadıklarını belirten Haldun, parti yönetiminin teknokrat hükümet meselesini değerlendireceğini, bu konuyla ilgili kararını kamuoyuna açıklayacağını ve ilkesel olarak buna karşı olmadıklarını dile getirdi.

"Halk hareketi rejimin değişmesini istiyor. İktidarlar gider, yerine yenisi gelir ama 1 Kasım 1954 bildirgesi (Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesini yayımladığı bağımsızlık bildirgesi) temel alınarak kurulan mevcut sistemi korumak gerekiyor." diyen Haldun, mevcut sistemin, İslam ilkeleri çerçevesinde sosyal ve demokratik bir cumhuriyet olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, geçen pazartesi yaptığı açıklamada, 5. dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu ve İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin başbakan olarak atandığı bildirilmişti.





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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 23:35
  1. Cezayir
  2. Ulusal kurtuluş Cephesi

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