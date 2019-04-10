Cezayir'de geçiş dönemi liderlerine karşı protesto

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de göstericiler, Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte protesto gösterisi düzenledi.

Başkentin sembolik Merkez Posta Binası önünde toplanan Cezayirliler, Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlar taşıyan Cezayirliler, siyasetçiler aleyhine sloganlar attı.

Güvenlik güçleri göstericileri meydandan çıkarmak için göz yaşartıcı sprey kullandı. Meydanda bulunanlar gazdan etkilenirken, göstericiler ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

- Cezayir sokağı geçiş dönemi liderlerine karşı

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde bulunan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Buteflika, beşinci dönem adaylığına karşı şubat ayı ortasında başlayan protestolar ve ordunun uyarıları sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasa göre, dün geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in 90 gün içinde ülkeyi cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmesi gerekiyor.

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumu, "Buteflika rejiminin temel taşları" gördükleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevde kalmasını istemiyor.