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Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'nın diyalog girişimine boykot çağrısı

- Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in "Kapsamlı Diyalog Açılımı" adını verdiği toplantıyı boykot etme çağrısında bulundu

18 Nisan 2019 Perşembe 23:44
Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'nın diyalog girişimine boykot çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ülkedeki siyasi aktörleri bir araya getirecek Kapsamlı Diyalog Açılımı toplantısını boykot etme çağrısı yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, Salih'in 100'den fazla ismi çağırdığı "Kapsamlı Diyalog Açılımı'na" katılmaları için kendilerine de bir davet ulaştığı aktarıldı.

Toplantıya katılım sağlanmayacağı kaydedilen açıklamada, Cezayir'deki tüm siyasi ve sivil güçler toplantıyı boykot etmeye çağrıldı.

Açıklamada, toplantının "halkın iradesine saldırı niteliğinde olduğu ve mevcut krizi daha da derinleştireceği" kaydedildi.

Cezayir'de yarın da geçiş dönemi liderlerine karşı kitlesel gösteriler düzenlenmesi öngörülüyor.

- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Anayasa Konseyi Başkanı Bilayz, önceki gün istifa etmiş yerine de Kemal Feniş atanmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 23:44
  1. "Kapsamlı Diyalog Açılımı"
  2. Barış Toplumu Hareketi
  3. Cezayir

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