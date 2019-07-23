Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'ndan orduda yeni atamalar

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, komuta kademesindeki 5 üst düzey askeri yetkilinin görevine son vererek yerlerine atama yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2. Askeri Bölge Kurmay Başkanı Tümgeneral Es-Said Busne'nin görevine son verilerek yerine Nasir Buhme, 3. Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Tümgeneral Ömer Buafiye'nin yerine Tümgeneral Fadil Nasıreddin, 4. Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Tümgeneral Abdulvehhab Şerayiriyye'nin yerine Tümgeneral Muhammed et-Tayyib Berakini, 4. Askeri Bölge Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir Ferhati'nin yerine Tuğgeneral Ammar Zueymi, 6. Askeri Bölge Kurmay Başkanı Albay Şuayb Semahi'nin yerine de Albay Musa Seadu getirildi. Söz konusu kararnameyle, Cezayir ordusunda geçen yılki atamalardan sonraki en büyük atama gerçekleştirilmiş oldu.



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