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Seçim 2019 Sayfası

Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından 90 gün içinde seçim sözü

- Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih: "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım" "Geçici cumhurbaşkanlığı görevimde, şeffaf, demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanına görevimi devretmeyi ve yeni Cezayir'in inşa edilmesini sağlamayı umuyorum"

09 Nisan 2019 Salı 23:24
Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından 90 gün içinde seçim sözü

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, kurulacak bağımsız bir milli komisyonla seçimlerin "90 gün içinde şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için çalışacağını" söyledi.

Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Cezayir parlamentosunun iki kanadının bugün gerçekleştirdiği ortak oturumdan sonra Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Bin Salih, ilk ulusa sesleniş konuşmasında "Görevim süresince 90 gün içinde seçimlerin gerçekleşmesi için sonuna kadar çalışacağım." dedi.

Bin Salih, ülkede yaşanan protestolarda görev alan güvenlik güçlerini "zor zamanlarda profesyonelce davrandığı için" takdir ederek, "Anayasal rolünün dışına çıkmayan, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmak için Anayasayı rehber gören orduya teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, "Seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesi için milli bir komisyon kurulacak. Bu komisyon seçimlerin şeffaf gerçekleşmesi konusundaki kararlarında bağımsız olacak." ifadelerini kullandı.

Anayasaya göre, 90 gün içinde gerçekleşecek seçimlerde kendisinin aday olamayacağını vurgulayan Bin Salih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçici cumhurbaşkanlığı görevimde, şeffaf, demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanına görevimi devretmeyi ve yeni Cezayir'in inşa edilmesini sağlamayı umuyorum."

Cezayir'de geçen hafta Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından, parlamentonun iki kanadında bu sabah gerçekleştirilen ortak oturumun ardından Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih geçici cumhurbaşkanı oldu.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 23:24
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